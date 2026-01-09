Болгарский дипломат Николай Младенов возглавит Совет мира в Газе

Премьер-министр Израиля заявил в четверг, что бывший посланник ООН на Ближнем Востоке, болгарский дипломат Николай Младенов, был выбран генеральным директором Совета мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом и призванного контролировать мирный процесс в секторе Газа.

Биньямин Нетаньяху объявил об этом после встречи с Младеновым в Иерусалиме, назвав дипломата "назначенным" генеральным директором совета, главная цель которого - следить за реализацией второй и гораздо более сложной фазы прекращения огня.

Немедленного подтверждения из Вашингтона не последовало, однако это назначение знаменует собой важный шаг вперед для ближневосточного мирного плана Трампа, который застопорился после октябрьского перемирия, положившего конец более чем двухлетней войне между Израилем и ХАМАС.

Ожидается, что Трамп назовет имена членов совета в конце этого месяца, а Младенов станет их представителем на местах.

Специальный посланник ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов на пресс-конференции в городе Газа, 25 сентября 2017 года AP Photo

Высокопоставленный американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку о назначении не было объявлено официально, подтвердил, что Младенов был выбран администрацией Трампа на роль руководителя Совета мира.

По плану Трампа, Совет должен контролировать создание нового технократического палестинского правительства, разоружение ХАМАС, развертывание международных сил безопасности, дополнительный отвод израильских войск и восстановление сектора.

Младенов - бывший министр обороны и иностранных дел Болгарии, который работал посланником ООН в Ираке, а затем был назначен посланником ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке в 2015-2020 годах. В течение этого времени он часто работал над снижением напряженности в отношениях между Израилем и ХАМАС.

Первый этап прекращения огня, начавшийся 10 октября прошлого года, привел к остановке боевых действий и обмену заложников, захваченных ХАМАС, на сотни палестинцев, удерживаемых Израилем.

Президент США Дональд Трамп пожимает руку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Мар-а-Лаго, 29 декабря 2025 г. AP Photo

Сделка в основном состоялась, хотя и была омрачена взаимными обвинениями в нарушениях.

ХАМАС до сих пор не вернул тело одного заложника - израильского полицейского, убитого во время вторжения 7 октября 2023 года, послужившего началом войны.

Непрерывные израильские удары по Газе, тем временем, убили более 400 палестинцев, по данным местного минздрава.

Израиль утверждает, что удары наносятся в ответ на нарушения соглашения, но палестинские чиновники утверждают, что среди погибших есть десятки гражданских лиц.

Related Израиль возобновил удары по объектам на юге Ливана

ХАМАС отказывается разоружаться

В четверг лидеры Египта и Европейского союза, собравшиеся в Каире, призвали к развертыванию в Газе международных стабилизационных сил для контроля за соблюдением октябрьского перемирия.

"Ситуация крайне тяжелая. ХАМАС по-прежнему отказывается разоружаться. Он блокирует продвижение к следующему этапу мирного плана, в то же время Израиль ограничивает деятельность международных НПО, что ставит под серьезную угрозу доступ к гуманитарной помощи", - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

"Нет никаких оснований для того, чтобы гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась до нынешнего уровня", - сказала она.

БАПОР предупреждает об "огромном вакууме" в оказании помощи

Тем временем глава агентства ООН по делам палестинских беженцев предупредил в четверг, что давление Израиля на организацию рискует создать "огромный вакуум" в сфере услуг.

Филипп Лаззарини, генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил журналистам в Анкаре, что ни одна другая организация не обладает достаточным потенциалом или "доверием сообщества" для предоставления медицинских, образовательных и социальных услуг на этих территориях.

"Если агентство не сможет или будет вынуждено прекратить свою деятельность в Газе или на Западном берегу, это создаст огромный вакуум", - сказал он.

Лаззарини находился в Турции для переговоров с официальными лицами по вопросам улучшения гуманитарного доступа в Газу.