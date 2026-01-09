Россия применила гиперзвуковую баллистическую ракету "Орешник" для удара по Украине

В пятницу Россия нанесла один из крупнейших ударов по Украине с использованием десятков беспилотников и ракет, запустив в ночь на пятницу баллистическую ракету средней дальности (БРСД) "Орешник".

По словам мэра Андрея Садового, Москва использовала "Орешник" для нанесения удара по критически важным объектам инфраструктуры во Львове на западе Украины.

Ракета "Орешник" - одно из новейших российских вооружений, о потенциале которого Москва не устает твердить.

Эти ракеты могут оснащаться ядерными боеприпасами и предназначены для поражения целей на гораздо большей дальности.

По данным Западного командования Военно-воздушных сил Украины, "Орешник", нанесший удар по городу на западе Украины, двигался со скоростью 13 000 километров в час.

Первое подтвержденное применение этой ракеты было зарегистрировано, когда Россия использовала ее для удара по Днепру в ноябре 2024 года.

Ранее Россия уже подтверждала, что использовала ракеты "Орешник" для атаки на Украину.

Кремль заявил, что атака с использованием IRBM была "ответом" на предполагаемую попытку Украины нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в прошлом месяце - утверждение, которое опровергли и Украина, и США.

По оценкам ЦРУ, Украина не пыталась нанести удар по резиденции Путина, как утверждают американские официальные лица. Президент США Дональд Трамп также добавил к утверждениям, что атаки не было.

Двойной удар по Киеву

В ночь с пятницы на субботу четыре человека погибли и 19 получили ранения в столице Украины Киеве в результате массированной атаки с применением ракет и беспилотников со стороны России.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди погибших в результате двойного удара был фельдшер.

"Один фельдшер погиб, четверо получили ранения, оказывая помощь людям в Дарницком районе", - сказал он.

По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате обстрела пострадали несколько кварталов столицы Украины, а жилые дома получили повреждения.

В Деснянском районе беспилотник упал на крышу многоэтажного дома. В результате атаки были повреждены два первых этажа жилого дома в том же районе.

В Днепровском районе части беспилотника повредили многоэтажное здание, возник пожар.

В результате атаки в некоторых районах столицы были нарушены водоснабжение и электроснабжение, добавил Кличко.

Всего Москва выпустила 36 ракет и 242 беспилотника различных типов, в том числе 8 баллистических ракет "Искандер" и 10 крылатых ракет "Калибр".

ВВС Украины ранее предупредили об угрозе баллистических ракет и сообщили, что беспилотники направляются в сторону столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупредил страну о попытках широкомасштабного наступления со стороны России в четверг вечером.

Он заявил, что Россия намерена воспользоваться холодной погодой в столице, из-за которой дороги обледенели и стали скользкими, и призвал людей укрыться в бомбоубежищах во время тревоги.