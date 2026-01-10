Уже более двух дней в Иране почти полностью отключен интернет, что резко ограничивает возможности граждан страны общаться с внешним миром и оставляет большую часть происходящего внутри государства в неопределенности.

"Все люди — члены одного тела, ибо все они созданы из одной сущности. Когда судьба причиняет боль одному из членов, остальные не могут оставаться в покое. Если ты не чувствуешь чужого страдания, ты не достоин называться человеком, - говорил персидский поэт XIII века Саади.

Со вчерашнего вечера до мировой аудитории дошло лишь ограниченное количество изображений и видео. Но и эти фрагменты говорят о том, что, несмотря на прекращение доступа к всемирной сети, решимость протестующих сохраняется. Более того, по мнению наблюдателей, отключение усилило чувство срочности, а также повысило риски на местах.

В нескольких видеороликах, которые распространялись до отключения связи, снова и снова появлялся один лозунг: "Мы больше не боимся. Мы боремся".

Многие иранцы подчеркивают, что желание дать отпор возникло не в одночасье, а стало результатом 47 лет репрессий, унижений, экономических трудностей и замалчивания инакомыслия.

Сторонники протестов утверждают, что это голос поколения, который долгое время молчал. Представители этого поколения требуют вернуть себе достоинство и право на будущее. Они убеждены, что мир должен к этому прислушаться.

Почему время имеет значение

Аналитики отмечают, что подобные моменты, когда связь прерывается, исторически являются одними из самых опасных.

Когда исчезают изображения, живые свидетельства и независимое наблюдение, власти сталкиваются с меньшим общественным контролем.

От того, что произойдет в ближайшие часы, может зависеть:

продолжатся ли протесты или они будут жестоко подавлены,

будут ли силы безопасности сдерживаться или полностью мобилизованы,

будет ли международное внимание сдерживающим фактором или его отсутствие приведет к эскалации.

Наблюдатели говорят, что главное - не предсказать, чем закончатся события, а распознать критические поворотные моменты.

Опыт Ирана показывает, что периоды вынужденного молчания часто сопровождались резкими вспышками насилия.

Творчество как форма сопротивления и неповиновения

Независимо от отключения интернета, иранцы используют творческое самовыражение как форму противодействия угнетению и цензуре.

Символические акты сопротивления включают:

использование белого голубя в качестве символа свободы Ирана,

удаление эмблемы Исламской Республики с иранского флага и замена ее более старым символом льва и солнца,

видео, вдохновленные человеком, который в первый день протестов сел безоружным на землю перед сотрудниками сил безопасности.

Один такой видеоролик, в частности, вызвал большой резонанс. За мужчиной в капюшоне сидит множество людей, а затем, что почти невероятно, сотрудники сил безопасности опускаются перед ними на колени.

Это изображение может показаться сюрреалистичным, особенно в свете официального заявления армии, подтверждающего ее преданность верховному лидеру. Впрочем, как и многие события последних дней.

Но еще недавно то, что происходит сейчас, казалось немыслимым. Однако оно стало реальностью.

Силы безопасности: останутся ли они сплоченными?

Главный вопрос заключается в том, могут ли продолжающиеся протесты внести раскол в ряды сил безопасности, заставив некоторых сотрудников перейти на сторону общественности.

Комментарии президента США Дональда Трампа, восхваляющего протестующих в таких городах, как Мешхед, родина верховного лидера Ирана, а также заявления об отступлении сил безопасности подогревают спекуляции. Независимых подтверждений по-прежнему мало, но аналитики отмечают, что экономические трудности сказываются на сотрудниках органов безопасности и их семьях не меньше, чем на других.

В то же время звучат предостережения от преждевременных выводов. Некоторые считают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) может решить, что только полномасштабная операция может восстановить порядок в стране, даже с риском углубления внутреннего напряжения.

"Пока нет явных признаков решительного изменения баланса сил, - говорит региональный аналитик. - Система может предпочесть длительные репрессии краху, даже если это приведет к долгосрочной нестабильности".

Опасения усугубляются непроверенными сообщениями о том, что в подавлении протестов участвовали так называемые "иранские прокси", в том числе Силы народной мобилизации Ирака (Хашд аш-Шааби).

Хотя подобные заявления трудно проверить в нынешних условиях, аналитики отмечают, что использование зарубежных сил имеет исторический прецедент.

Они часто используются для того, чтобы уменьшить колебания, когда власти не хотят приказывать гражданам открывать огонь по собственному народу.

Реза Пехлеви и "сдвиг в стратегии"

Другим важнейшим фактором, формирующим нынешнюю реальность Ирана, является беспрецедентная реакция общественности на призыв Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана.

После массовых демонстраций он призвал иранцев оставаться на улицах, четко сформулировав цель - захват и удержание контроля над центрами городов.

В то же время он призвал Трампа быть готовым принять меры в поддержку иранского народа. Он также призвал людей, занятых в ключевых секторах экономики, в частности нефтяной и энергетический, принять участие в общенациональных забастовках, что напоминает стратегию, использовавшуюся в последние месяцы правления его отца в 1979 году.

Для многих иранцев эта стратегия имеет глубокий исторический резонанс. В 1978-79 годах забастовки в стратегических отраслях сыграли решающую роль в ослаблении государства.

Сможет ли подобный подход добиться успеха в современных условиях безопасности, пока неясно, но, по мнению аналитиков, сам призыв свидетельствует о том, что ситуация достигла решающей фазы.

Молчание как политический акт

В современной политической культуре многие активисты утверждают, что молчание не является нейтральным.

Его часто интерпретируют как молчаливое согласие со статус-кво и, как следствие, с репрессиями.

По этой причине протестующие настаивают на важности международной реакции и подчеркивают, что она не может ограничиваться заявлениями о своей обеспокоенности. Напротив, они утверждают, что больше всего важны передача информации о происходящем, давление и конкретные меры.

Они предупреждают, что ситуация в Иране не останется в рамках его границ. Оно повлияет на региональную стабильность, миграционные процессы, мировые энергетические рынки и доверие к ценностям, которые, как утверждают многие западные правительства, они отстаивают.

Как писал много веков назад поэт Саади, человеческие страдания неделимы.