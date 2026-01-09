США захватили еще один танкер, пытавшийся прорвать военно-морскую блокаду Венесуэлы

Вашингтон заявил в пятницу, что захватил еще один танкер, пытавшийся прорвать военно-морскую блокаду США, направленную на предотвращение захода в Венесуэлу или отхода из нее судов, находящихся под санкциями. Это уже пятое подобное судно, задержанное за последние недели.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Американцы развернули массивные военно-морские силы в Карибском бассейне, нанося удары по предполагаемым судам наркоторговцев и захватывая танкеры. А неделю назад провели молниеносную операцию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Последним захваченным судном стало судно Olina, которое, по словам министра национальной безопасности США Кристи Ноэм, является "еще одним танкером "теневого флота", подозреваемым в перевозке нефти, на которую было наложено эмбарго", и которое "покинуло Венесуэлу, пытаясь скрыться от американских сил".

"Флотам-призракам не убежать от правосудия. Они не будут прятаться под ложными заявлениями о своей национальной принадлежности", - написала Ноэм в своем посте на сайте X, отметив, что захват судна был произведен береговой охраной США.

Южное командование США (SOUTHCOM), отвечающее за американские силы в регионе, сообщило, что в предрассветной операции также приняли участие морские пехотинцы и военнослужащие ВМС США, которые стартовали с крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R Ford.

"В очередной раз наши совместные межведомственные силы послали этим утром четкий сигнал: "Преступникам нет убежища", - говорится в сообщении SOUTHCOM на сайте X, в котором также приводится видеоролик, показывающий, как американские войска спускаются с вертолета и берут судно под контроль.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о "блокировке" попавших под санкции нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее, и с тех пор американские войска взяли под контроль пять судов, в том числе три на этой неделе.

Среди них было связанное с Россией судно, которое было захвачено в Северной Атлантике в среду в ходе специальной операции.

Президент США Дональд Трамп показывает на толпу, уходя со сцены после выступления перед законодателями-республиканцами во время их ежегодного выездного совещания по вопросам политики в Вашингтоне, 6 января 2026 года. AP Photo

Накануне Трамп заявил, что США могут управлять Венесуэлой и пользоваться ее нефтяными запасами в течение многих лет.

"Только время покажет", как долго Вашингтон будет требовать прямого надзора над южноамериканской страной, сказал американский президент в интервью The New York Times.

Но когда его спросили, означает ли это три месяца, шесть месяцев или год, он ответил: "Я бы сказал, что гораздо дольше".