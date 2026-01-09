Фон дер Ляйен: Европа сделает "всё возможное" для поддержки Сирии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антонио Коста и президент Сирии Ахмед аш-Шараа в Дамаске, 9 января 2026 г.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антонио Коста и президент Сирии Ахмед аш-Шараа в Дамаске, 9 января 2026 г.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Председатель Еврокомиссии встретилась в Дамаске с сирийским лидером Ахмедом аль-Шараа. Фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС выделить дополнительно 620 млн. евро в качестве помощи Сирии.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с временным президентом Ахмедом аш-Шараа в Дамаске в пятницу пообещала, что Европа окажет максимальную поддержку Сирии, в том числе - финансовую.

"Мы хотим усилить наше участие, предоставив финансовую помощь в размере около 620 миллионов евро в этом и следующем году. Этот пакет, конечно, будет включать в себя гуманитарную помощь, а также поддержку в скорейшем восстановлении и наших, двусторонних действий", - сказала она.

"После десятилетий страха и молчания сирийцы начали долгий путь к надежде и обновлению. Европа сделает всё возможное, чтобы поддержать восстановление и реконструкцию Сирии," - написала она на своей странице в X уже по окончании переговоров.

Фон дер Ляйен стала первым высокопоставленным представителем ЕС, посетившим Сирию - вместе с председателем Европейского совета Антонио Коштой - с тех пор, как в декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада.

В заявлении сирийских представителей говорится, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество ЕС и Сирии, восстановление последней, гуманитарные вопросы и ситуация с беженцами в Европе.

Сирия пытается наметить новый курс после многолетней войны, начавшейся с жёстокого подавления Асадом продемократических демонстраций в 2011 году.

Аш-Шараа, который стремится взять всю раздробленную конфликтами страну под свой контроль, сталкивается с требованиями от международного сообщества защитить многочисленные меньшинства Сирии, включая курдов. Визит представителей ЕС состоялся в тот момент, когда северный город Алеппо сотрясали ожесточённые бои между правительственными войсками и курдскими формированиями.

С тех пор как более года назад силы Аш-Шараа свергли Асада в ходе внезапного молниеносного наступления по всей стране, Сирию посетили многие представители ЕС.

Тогдашний министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро приезжали в Дамаск в январе, представляя 27 членов блока.

В том же месяце Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Хаджа Лахбиб посетила страну.

В феврале 2025 года ЕС приостановил действие основных санкций против Сирии, а в мае - снял их полностью.

На 9-й Брюссельской конференции в марте ЕС и его партнёры пообещали выделить 5,8 миллиарда евро на помощь Сирии и соседним странам. В частности, Сирия получила от бока почти 2,5 миллиарда евро на 2025 и 2026 годы.

В пятницу фон дер Ляйен и Кошта также посетили Ливан в рамках регионального турне.

Дополнительные источники • AFP

