Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Щенки в спортзале: Первый собачий фитнес-центр в Китае открылся в Шанхае
No Comment

Видео. О, спорт, ты - гав! В Китае открылся первый фитнес-центр для собак

Последние обновления:

В Шанхае работает новый фитнес-центр, клиенты которого - исключительно собаки.

Для тех, кто желает, чтобы их питомцы пребывали в хорошей физической форме, были активными и здоровыми, в Шанхае открыли "собачий фитнесс-центр".

Он считается первым спортивным учреждением подобного рода во Китае.

На выбор клиентам здесь предлагают гидротерапию, подводные беговые дорожки, полосы препятствий и упражнения с тренером для повышения подвижности и улучшения общего состояния здоровья.

"Эти методы гораздо мягче воздействуют на организм, чем наземные беговые дорожки", - сказал ветеринар-терапевт Лу Илинь.

Хозяева четвероногих утверждают, что занятия в тренажерном зале помогают контролировать вес и заботиться о суставах стареющих питомцев.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА