Видео. О, спорт, ты - гав! В Китае открылся первый фитнес-центр для собак

Для тех, кто желает, чтобы их питомцы пребывали в хорошей физической форме, были активными и здоровыми, в Шанхае открыли "собачий фитнесс-центр".

Он считается первым спортивным учреждением подобного рода во Китае.

На выбор клиентам здесь предлагают гидротерапию, подводные беговые дорожки, полосы препятствий и упражнения с тренером для повышения подвижности и улучшения общего состояния здоровья.

"Эти методы гораздо мягче воздействуют на организм, чем наземные беговые дорожки", - сказал ветеринар-терапевт Лу Илинь.

Хозяева четвероногих утверждают, что занятия в тренажерном зале помогают контролировать вес и заботиться о суставах стареющих питомцев.