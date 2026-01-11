Демонстрации солидарности с протестующими в Иране в европейских городах

В субботу в крупных европейских городах прошли акции солидарности с иранскими протестующими, выступившими против ухудшения экономических условий и роста цен на продовольствие.

В Гааге прошла демонстрация против властей Ирана, которые - как стало известно через несколько дней после начала протестов - применяют силу в отношении протестующих.

Участники акции выразили обеспокоенность ситуацией в стране, в частности тем, что некоторые из них не могут связаться со своими родными и близкими после отключения связи в Иране.

Демонстрация в Берлине, Германия, 10 января 2026 г. Ebrahim Noroozi/AP

"Я здесь ради иранского народа, который вышел на улицы. Я тоже хочу внести свой вклад. Люди должны видеть, что мы проводим демонстрации и здесь. Мы далеко, но наши сердца с Ираном", - сказала женщина, присутствовавшая на митинге.

"Я живу здесь, но все мои родные и друзья - в Иране. У них нет никакой свободы; они не могут ничего сказать, так как в стране отсутствует свобода слова. У них нет денег, инфляция невероятно высока", - сказал другой участник акции.

Участники демонстраций, среди которых немало выходцев из Ирана, говорят, что должны проводить подобные акции и показывать свою поддержку, поскольку иранцы на родине, всех возрастов и происхождения, ведут борьбу за свою свободу.

"Почти все, кого я знаю протестуют. Даже мой отец. Ему 60 лет, но он тоже ходил на протесты. Но я не могу с ними связаться, поэтому не знаю, живы ли они еще", - говорит один из участников демонстрации в Гааге.

Акция в поддержку иранских протестующих прошла и в столице Германии Берлине. Вспыхнувшие в Иране антиправительственные выступления, напомнили участники шествия, одни из самых серьезных со времен Исламской революции 1979 года.

Шествие в Берлине, Германия, 10 января 2026 г. Ebrahim Noroozi/AP

"Я здесь уже 10 лет, и я все еще вижу, что ситуация становится все хуже и хуже, и я думаю, что на этот раз люди на пределе своих возможностей", - сказала одна из участниц акции.

"Я часто слышала, что в этот раз все по-другому, не так, как раньше. Люди стали злее, и теперь им все равно, будут ли в них стрелять. Они просто хотят вернуть свою свободу, свои права и свою страну", - добавила она.

Протестующие в Берлине говорят, что надеются, что их активность приведет к тому, что Европа и Соединенные Штаты помогут иранцам в их борьбе за свержение режима.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с иранским народом и в связи с массовыми убийствами, совершаемыми иранским правительством, которые продолжаются уже несколько дней", - заявил еще один участник акции Фаршад Дустипур.

"Я надеюсь, что европейцы и американцы поймут, что этот режим все равно будет уничтожен народом, для этого нам нужна помощь европейцев и американцев", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп одним из первых мировых лидеров прокомментировал протесты, выступив с предупреждением в адрес иранского правительства, призвав не применять силу против демонстрантов, в противном случае Белый дом будет вынужден принять меры.

В субботу Трамп в своей соцсети Truth Social предложил иранцам помощь.

"Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!", - написал американский президент.