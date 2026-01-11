Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
США наносят новые удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Удары по объектам ИГИЛ в Сирии наносятся в рамках операции Hawkeye Strike
Удары по объектам ИГИЛ в Сирии наносятся в рамках операции Hawkeye Strike Авторское право  US Air Force/DVIDS via AP
Авторское право US Air Force/DVIDS via AP
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Американские удары стали возмездием за нападение боевиков "Исламского государства" на военных США в декабре, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик.

Соединенные Штаты нанесли масштабные удары по группировке "Исламское государство" в Сирии в отместку за нападение на американских военных в Пальмире в прошлом месяце, в результате которого погибли два солдата и гражданский переводчик.

Как сообщается, США совместно с партнерами поразили множество целей "Исламского государства" по всей Сирии.

19 декабря США нанесли удар по 70 объектам группировки в центральной части Сирии.

"Эти удары являются частью операции Hawkeye Strike, которая была начата 19 декабря 2025 года по указанию президента Трампа в качестве прямого ответа на смертоносное нападение ИГИЛ на американские и сирийские силы в Пальмире", - говорится в заявлении Центрального командования США.

В результате атаки в Пальмире погибли военнослужащие Нацгвардии США из штата Айова. Они несли службу в Сирии в составе коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ.

"Если вы причините вред нашим военным, мы найдем и убьем вас в любой точке мира, как бы вы ни пытались скрыться от правосудия", - подчеркивается в сообщении.

Декабрьское нападение стало серьезным испытанием для отношений между Соединенными Штатами и Сирией после отстранения Башара Асада от власти год назад. Трамп заявил, что Сирия сражается вместе с американскими войсками и что аш-Шараа был "крайне возмущен и обеспокоен этим нападением".

Сирия недавно присоединилась к глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

