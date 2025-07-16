Видео. Гражданская оборона Сирии опубликовала кадры израильского удара по Генштабу в Дамаске

На кадрах, опубликованных сирийской Гражданской обороной, видны густой дым, поднимающийся из комплекса Генерального штаба Сирии, нанесенный оказавшемуся под ударом району ущерб и ищущие укрытия жители Дамаска.

Сирийские государственные СМИ сообщают о как минимум 13 пострадавших в результате атак.

Власти Израиля заявили, что пытаются защитить друзское меньшинство Сирии от нападений со стороны правительственных войск.

Еще один авиаудар был нанесен ЦАХАЛ по объекту вблизи президентского дворца в Дамаске.