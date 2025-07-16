Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
На этом фото, опубликованном официальным сирийским информационным агентством SANA, виден дым, поднимающийся от израильского авиаудара, который поразил Министерство обороны Сирии в Дамаске, Сирия, 16 июля 2025 года
No Comment

Видео. Гражданская оборона Сирии опубликовала кадры израильского удара по Генштабу в Дамаске

Последние обновления:

Израильские военные в среду нанесли авиаудары по объектам в Дамаске. Их целью были штаб-квартира сирийского Генштаба и объекты вблизи президентского дворца.

На кадрах, опубликованных сирийской Гражданской обороной, видны густой дым, поднимающийся из комплекса Генерального штаба Сирии, нанесенный оказавшемуся под ударом району ущерб и ищущие укрытия жители Дамаска.

Сирийские государственные СМИ сообщают о как минимум 13 пострадавших в результате атак.

Власти Израиля заявили, что пытаются защитить друзское меньшинство Сирии от нападений со стороны правительственных войск.

Еще один авиаудар был нанесен ЦАХАЛ по объекту вблизи президентского дворца в Дамаске.

