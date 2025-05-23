Видео. Новости дня | 23 мая — вечерний выпуск

SpaceX запускает 50-й Dragon к МКС для пополнения запасов NASA
The Telegraph: Иран намерен сократить уровень обогащения урана, чтобы избежать возобновления санкций
Украина: из прифронтовых районов необходимо эвакуировать более миллиона человек
Какие страны больше других засоряют Европу электронными отходами?
Генсек НАТО: Мы должны сделать так, чтобы Путин больше никогда не пытался напасть на Украину
Вирус Западного Нила и чикунгунья распространяются по Европе
Миллиарды людей нуждаются в лучшей защите от угрозы теплового стресса на рабочем месте
Масляный бюст молочной принцессы
Австралийского врача обвиняют в подсматривании в туалете
ООН впервые официально подтвердила голод в секторе Газа
Правда ли, что Урсулу фон дер Ляйен выгнали со встречи с Трампом?
Министр обороны Израиля предупредил, что город Газа может быть разрушен, если ХАМАС не примет условия прекращения огня
Ким Чен Ын вручил награды военнослужащим, вернувшимся из России
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва автомобиля и нападения на вертолет в Колумбии
ЕС и США подтвердили обязательства ввести 15-процентные тарифы на европейские товары и избавить от пошлин американские
«Устойчивая мощь 1404»: Иран проводит масштабные учения
Спасенная в Турции маленькая горилла Зейтин возвращается домой
В каких странах может состояться встреча Зеленского и Путина?
