Символ гонконгских протестов осужден: Джимми Лаю грозит пожизненное

Гонконгский суд признал Джимми Лая виновным в сговоре с иностранными силами и публикации подстрекательских материалов. 78-летнему медиамагнату, британскому гражданину и одному из самых яростных критиков Пекина грозит пожизненное заключение.

Судебный процесс

Трое судей, прошедших проверку властей, зачитали 855-страничный вердикт, в котором утверждается, что Лай передал «постоянное приглашение» США вмешаться во внутренние дела Китая под предлогом защиты жителей Гонконга. Адвокаты настаивали, что после вступления закона о национальной безопасности в силу он отказался от призывов к санкциям, однако судьи сочли, что его намерение дестабилизировать власть Пекина сохранялось.

Процесс длился 156 дней и проходил без участия присяжных. Прокуроры представили 161 публикацию, включая статьи Apple Daily, посты в соцсетях и переписку, а также напомнили о встречах Лая с американскими политиками — вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео в 2019 году.

Зачитывая 855‑страничный вердикт, судья Эстер Тох заявила, что Лай постоянно призывал США помочь свергнуть китайское правительство под предлогом оказания помощи жителям Гонконга.

Биография и карьера

Лай родился в материковом Китае и в подростковом возрасте нелегально перебрался в Гонконг. Начав с работы на фабрике, он сумел построить бизнес-империю: сначала сеть магазинов одежды Giordano, а затем медиа-холдинг Next Digital. Его газета Apple Daily, основанная в 1995 году, стала символом свободной прессы в Гонконге, регулярно публикуя резкие материалы против китайских властей и поддерживая протестное движение.

В августе 2020 года Лай был арестован вместе с сотрудниками редакции, включая собственного сына. В 2021 году Apple Daily была вынуждена закрыться после полицейских обысков и заморозки активов. Сам Лай уже получал сроки за участие в акциях памяти жертв Тяньаньмэнь и за участие в протестах 2019 года.

Гонконгские активисты и сторонники на Тайване собираются, чтобы поддержать заключенного в тюрьму гонконгского издателя-активиста Джимми Лая на суде по делу о национальной безопасности в Тайбэе, 24 августа 2025 года. AP Photo/Chiang Ying-ying

Адвокаты Лая признали в ходе судебного процесса, что он призывал к санкциям до вступления закона в силу, но настаивали на том, что он отказался от своих призывов, чтобы соответствовать закону.

Однако судьи постановили, что Лай не отступал от своего намерения дестабилизировать правящую китайскую коммунистическую партию, "продолжая свою деятельность, хотя и в менее явной форме".

Международная реакция

За судом над Лаем, проходившим без участия присяжных, пристально следили США, Великобритания, Европейский союз и политические наблюдатели. Процесс стал барометром свободы СМИ и независимости судебной системы в бывшей британской колонии, которая в 1997 году вернулась под власть Китая.

Этот вердикт станет также испытанием для дипломатических связей Пекина. Президент США Дональд Трамп заявил, что поднял этот вопрос в Китае, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его правительство считает приоритетной задачей добиться освобождения Лая, который является британским гражданином.

Правозащитные группы осуждают приговор

В ходе 156-дневного судебного процесса над Лаем прокуроры обвинили его в сговоре с высшим руководством Apple Daily и другими лицами с целью обратиться к иностранным силам с просьбой ввести санкции или блокаду и предпринять другие враждебные действия против Гонконга или Китая.

Лай обвинялся также в том, что делал такие запросы; были осоьбо отмечены его встречи с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом и бывшим госсекретарем Майком Помпео в июле 2019 года в разгар протестов.

В качестве доказательств суду были представлены более 160 публикаций, в том числе статьи из Apple Daily, а также посты в социальных сетях и текстовые сообщения.

Джимми Лай, владелец гонконгской газеты Apple Daily, позирует рядом с пробными версиями тайваньской газеты, которая скоро будет запущена, приклеенными к стене его офиса, 7 апреля 2003 года, Тайбэй. Jerome Favre/Copyright 2003 The AP. All rights reserved.

В течение 52 дней Лай давал показания в свою защиту, утверждая, что он не призывал к иностранным санкциям после того, как в июне 2020 года был принят масштабный закон о безопасности.

Правозащитные группы, включая всемирную организацию по наблюдению за СМИ "Репортеры без границ" и Amnesty International, осудили приговор.

"На скамье подсудимых оказался не отдельный человек, а сама свобода прессы, и этим приговором она была разрушена", - заявил генеральный директор "Репортеров без границ" Тибо Бруттен.

Суд над Лаем стал одним из последних дел о национальной безопасности после массового протестного движения в Гонконге в 2019 году. В прошлом году 45 ведущих активистов продемократического движения были приговорены к тюремному заключению на основании того же закона о национальной безопасности.

Сотни активистов, юристов и политиков подверглись преследованиям и тюремному заключению или были вынуждены отправиться в изгнание.