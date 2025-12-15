ХАМАС подтвердил гибель высокопоставленного командира в результате удара ЦАХАЛ в окрестностях Газы

ХАМАС подтвердил гибель Раада Саада, одного из своих командиров. Он был ликвидирован в результате авиаудара ЦАХАЛ по автомобилю в окрестностях города Газа в минувшую субботу. Смерть Саада, стала самым громким убийством высокопоставленного представителя ХАМАС с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре.

В результате удара погибли четыре человека (включая Саада) и еще 25 получили ранения. Об этом заявили палестинские медики.

Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что действия Израиля "угрожают жизнеспособности соглашения".

"Мы призываем посредников, и особенно главного гаранта, администрацию США и президента Дональда Трампа, работать над тем, чтобы обязать Израиль соблюдать режим прекращения огня и взять на себя обязательства по его соблюдению", - сказал Халиль аль-Хайя.

Палестинцы проезжают мимо разрушенного автомобиля после израильского удара в городе Газа, суббота, 13 декабря 2025 года. AP Photo/Jehad Alshrafi

Военное крыло ХАМАС пригрозило Израилю ответом на ликвидацию Саада, также заявив, что Сааду уже нашли замену.

Израиль назвал Саада архитектором нападения 7 октября 2023 года, которое спровоцировало войну в Газе, и заявил, что он "занимался восстановлением террористической организации" в нарушение режима прекращения огня.

В Израиле указали, что Саад был убит после того, как на юге территории сработало взрывное устройство в результате чего ранения получили двое солдат.

По данным палестинских медиков, в результате израильских авиаударов и обстрелов в Газе с момента вступления в силу перемирия, погиб по меньшей мере 391 палестинец.

Палестинец стреляет в воздух во время похорон боевиков AP Photo/Jehad Alshrafi

Израиль заявил, что недавние удары были нанесены в ответ на нападения боевиков на солдат ЦАХАЛ, и что войска открыли огонь по палестинцам, которые приблизились к "желтой линии" между контролируемой Израилем большей частью Газы и остальной территорией анклава. Израиль утверждает, что с момента начала перемирия погибли три его солдата.

В воскресенье израильские военные сообщили, что убили "террориста", который пересек линию и приблизился к войскам на севере Газы.

Израиль потребовал от палестинских боевиков вернуть останки Рана Гвили - последнего заложника из Газы, и назвал это условием перехода ко второму, более сложному этапу прекращения огня. В нем изложена концепция прекращения правления ХАМАС и восстановления демилитаризованной Газы под международным контролем.

Гуманитарный кризис в Газе

Когда перемирие вступило в силу, в Газу хлынул поток гуманитарной помощи. Однако группы помощи утверждают, что во время перемирия в Газу поступает недостаточно материалов для строительства жилья. Цифры, недавно опубликованные израильскими военными, свидетельствуют о том, что они не выполнили условие перемирия - пропускать в Газу 600 грузовиков с гуманитарной помощью в день.

И без того тяжелую ситуацию усугубили недавние наводнения, вызванные зимним штормом "Байрон". Значительная часть перемещенного населения Газы сейчас находится живет в переполненных палаточных лагерях, не имеющих адекватной инфраструктуры.

"Холод, теснота и антисанитария повышают риск заболеваний и инфекций", - заявило агентство ООН по делам палестинских беженцев UNRWA. "Эти страдания можно было бы предотвратить путем беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи, включая медицинскую поддержку и надлежащее жилье".

Палестинский юноша идет по затопленной территории временного палаточного лагеря после сильного дождя. Сектор Газа, 12 декабря 2025 года. AP Photo/Abdel Kareem Hana

Соглашение о прекращении огня предусматривало, что Израиль пропустит несколько караванов и палаток. По словам Тани Хари, исполнительного директора израильской группы Gisha, отстаивающей право палестинцев на свободу передвижения, ни один караван не въехал в Газу за время действия перемирия.

Израильский военный орган, отвечающий за координацию помощи Газе, называемый COGAT, заявил 9 декабря, что "в последнее время" пропустил в Газу 260 000 палаток и брезентов и более 1500 грузовиков с одеялами и теплой одеждой.

Международная коалиция поставщиков помощи Shelter Cluster, возглавляемая Норвежским советом по делам беженцев, называет более низкую цифру. По данным организации, с начала перемирия ООН и международные неправительственные организации доставили в Газу 15 590 палаток, а другие страны прислали около 48 000. Многие из палаток не имеют надлежащей изоляции, говорится в сообщении.

Сцены наводнения в Газе показали, насколько серьезный ущерб нанесла война Израиля с ХАМАС, разрушив большинство домов. Население Газы, насчитывающее около 2 миллионов человек, почти полностью перемещено. Большинство людей живут в огромных палаточных лагерях, растянувшихся вдоль побережья, или среди остовов разрушенных зданий. В качестве туалетов рядом с палатками вырыты выгребные ямы.

По меньшей мере три здания в городе Газа, уже поврежденные израильскими бомбардировками во время войны, частично обрушились под дождем, сообщила палестинская служба гражданской обороны. Она предупредила людей, чтобы они не оставались внутри поврежденных зданий, поскольку они тоже могут обрушиться.

В ведомстве также сообщили, что с начала шторма они получили более 2500 сигналов бедствия от жителей Газы, чьи палатки и убежища были повреждены.