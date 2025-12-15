Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, выигравшей Антарктический ледовый марафон, ледник Юнион, Антарктида, 13 декабря 2025 года
No Comment

Видео. Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, выигравшей Antarctic Ice Marathon

Последние обновления:

Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, выигравшей Antarctic Ice Marathon за 20-летнюю историю, а гонку 2025 года завершила за 3:48:43 в экстремальных условиях.

Австралийская бегунья вошла в историю Антарктического ледового марафона, став первой женщиной, выигравшей забег за всю 20-летнюю историю этого соревнования.

Кэтрин Драйсдейл, 35-летняя управляющая инвестиционным портфелем из Сиднея, завоевала титул 2025 года со временем 3:48:43, финишировав впереди россиянина Дениса Назарова и бельгийца Руне Бёйла.

Соревнование прошло на континентальной Антарктиде, где на леднике Юнион, примерно в 600 милях от Южного полюса, собрались атлеты из 20 стран. Забег на 42,2 км проходил при температуре около минус 15 градусов Цельсия, при сильном ветре и по утрамбованному снегу под ногами.

