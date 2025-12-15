Видео. Кэтрин Драйсдейл стала первой женщиной, выигравшей Antarctic Ice Marathon

Австралийская бегунья вошла в историю Антарктического ледового марафона, став первой женщиной, выигравшей забег за всю 20-летнюю историю этого соревнования.

Кэтрин Драйсдейл, 35-летняя управляющая инвестиционным портфелем из Сиднея, завоевала титул 2025 года со временем 3:48:43, финишировав впереди россиянина Дениса Назарова и бельгийца Руне Бёйла.

Соревнование прошло на континентальной Антарктиде, где на леднике Юнион, примерно в 600 милях от Южного полюса, собрались атлеты из 20 стран. Забег на 42,2 км проходил при температуре около минус 15 градусов Цельсия, при сильном ветре и по утрамбованному снегу под ногами.