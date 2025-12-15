Православие набирает силу в США: путь в храм через интернет

Репортаж международного информационного агентства Associated Press показывает, что молодые люди и семьи в США открывают для себя православие через видео и социальные сети, а церкви приспосабливаются к их потребностям.
В США за последние 10 лет число обращений в Православие оставалось стабильным — около 90 человек в год. Но пандемия 2020 года вызвала резкое падение, а уже в 2022-м произошёл рекордный всплеск — почти 200 новых обращённых.
После пандемии усилилась тенденция принимать новообращённых через крещение, а среди мужчин наблюдается заметный рост числа обращений. Большинство новых прихожан — молодые люди до 40 лет, чаще всего из протестантской среды, и главная причина их выбора — богословские убеждения.
Каждое воскресенье Собор Святой Софии в Лос-Анджелесе (США) заполняется верующими всех возрастов, которые с благоговением посещают мессу.
Но за привычными кадрами — новая тенденция: православие стремительно набирает силу в США. И, как ни удивительно, толчком к этому стал Интернет. Для многих молодых людей первое знакомство с православной конфессией произошло через видео и публикации в соцсетях.
"Я думаю, что, как и большинство людей, я узнал о православии через интернет. Это правда", - говорит 28-летняя Абиа Эйлин, принявшая православное крещение в апреле 2024 года.
С экрана в храмы
Переход от цифровой информации к живому опыту веры не всегда прост.
"Многие люди, которые приходят в храм и пытаются быть идеальными или слишком строгими в отношении того, что они узнали в Интернете, часто сталкиваются с тем, что им трудно остаться. В храме Святой Софии мы развиваем культуру смирения, принятия ошибок и уязвимого участия", - объясняет Абиа.
Каждую неделю новообращенные участвуют в неформальных, но содержательных встречах "Ужин и дискуссия", где они делятся опытом и задают вопросы о своей вере.
Многие из них познакомились с православием через цифровой контент и теперь ищут более глубокой связи с традицией и общиной.
Опыт новообращенных
Среди них Джастин Брэкстон, пожарный из Лос-Анджелеса, который стал православным полтора года назад.
Свой первый опыт в храме он описывает так:
"Служба была наполовину греческой, наполовину английской, но я не мог перестать плакать. Я проплакал все полтора часа".
Сейчас Джастин участвует в собраниях молодых взрослых, воспринимая православие как духовный вызов и источник глубокой радости.
"Пост, молитва... Разница между удовольствием и радостью в том, что радость - это то чувство после тяжелой тренировки, когда ты говоришь: "Да, я сделал это", - объясняет она, сравнивая духовные упражнения с физической подготовкой.
Две волны интереса после пандемии
По словам Мэтью Намми, исполнительного директора Института православных исследований, рост интереса к православию в США происходил двумя волнами.
Первая произошла во время и сразу после пандемии, а вторая - в последние 18 месяцев.
Хотя первоначально эта волна была ориентирована в основном на одиноких молодых людей, сейчас в она затронула женатых мужчин и замужних женщин, молодые семьи, а также представителей различных религиозных и этнических групп.
"В первой волне наибольший прирост был среди одиноких мужчин, но потом он сравнялся с числом женатых мужчин и женщин", - говорит Нами, отмечая диверсификацию новой волны.
Интернет - путь в храм, но не его замена
Интернет значительно расширил сферу влияния православия, но он не может заменить личного участия.
Создатели популярного контента в социальных сетях, такие как канадец Джонатан Пейджо, подчеркивают важность живого присутствия:
"Многим православным в интернете говорят, что нужно ходить в церковь. (Мы объясняем, что нельзя жить верой только в своем уме", - говорит он.
В то же время растущее присутствие в сети порождает новые проблемы: наставничество новообращенных, избежание недопонимания, риск экстремального поведения и необходимость баланса между традициями и современной коммуникацией.
Сердце традиции остается живым
В таких церквях, как Святая София, традиции остаются неизменными.
Община, участие и духовный опыт продолжают привлекать как новых, так и старых прихожан.
Несмотря на использование интернета и цифровых инструментов, православие в США доказывает, что оно может оставаться живым и динамичным, сохраняя свою суть, но обновляясь в быстро меняющемся мире.