Дональд Трамп объявил фентанил оружием массового поражения

Дональд Трамп, президент США
Дональд Трамп, президент США
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Опубликовано
Фентанил, используемый в качестве наркотика, в больших количествах ввозится в Соединенные Штаты контрабандой, в основном из Мексики и частично из Канады.

Президент США приравнял фентанил к оружию массового уничтожения. Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится, что "незаконно производимый фентанил ближе к химическому оружию, чем к наркотическому средству.

Американский лидер подчеркнул, что распространение и производство этого вещества, которыми в основном занимаются организованные преступные группировки, является угрозой национальной безопасности США.

Всего два миллиграмма фентанила смертельно опасны, указал Трамп, отметив, что от передозировки погибли сотни тысяч американцев.

Дональд Трамп, президент США: "Нет бомбы, которая имела бы такой эффект. Если бы это была война, это была бы одна из самых ужасных войн. Я думаю, что за последние пять-шесть лет каждый год погибало от 200 000 до 300 000 человек. Вы слышите о 100 000, это много, но реальное число намного выше. Это доказанный факт. Многие семьи были разрушены".

Указ обязывает Пентагон и Министерство юстиции предпринять дополнительные шаги по борьбе с производством и распространением фентанила. Государственному департаменту и Министерству финансов предписано отслеживать активы финансовых учреждений и групп, причастных к торговле фентанилом, и накладывать на них санкции. Министру внутренней безопасности поручено "выявить сети угроз, связанные с торговлей фентанилом", используя источники разведывательной информации, которые ранее применялись для обнаружения оружия массового поражения.

Фентанил, используемый в качестве наркотического средства, в больших количествах ввозится в Соединенные Штаты контрабандой, в основном из Мексики и частично из Канады, а ингредиенты для его производства поступают в основном из Китая. С сентября США наносят удары по судам в Тихом океане и Карибском море, которые, как считает Вашингтон, причастны к наркоторговле.

Поделиться Комментарии

