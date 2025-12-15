Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Утром в понедельник, 15 декабря 2025 года, в Нью-Дели (Индия) транспорт движется сквозь густой смог.
No Comment

Видео. Токсичный смог накрыл Нью-Дели, качество воздуха упало до опасного уровня

Последние обновления:

В понедельник плотный токсичный смог накрыл столицу Индии, доведя уровни загрязнения воздуха до худших показателей за последние недели.

Более 40 авиарейсов отменили, еще несколько десятков задержали. Более 50 поездов, прибывающих в Нью-Дели и отправляющихся из него, задержались на несколько часов, сообщили власти.

Последние два дня уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели остается на уровне, который федеральные власти классифицируют как «чрезвычайно высокий». По данным правительства, он может вызывать проблемы с дыханием у здоровых людей и серьезно ухудшать состояние людей с заболеваниями сердца или легких.

Опасный уровень загрязнения воздуха побудил Комиссию по управлению качеством воздуха (CAQM) задействовать IV этап Плана поэтапного реагирования, то есть самые жесткие экстренные меры по борьбе с загрязнением.

