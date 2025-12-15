Сотрудники Лувра бастуют. Они не согласны с тем, что происходит в стенах музея

На пике предрождественского притока туристов в Париж Лувр, самый посещаемый музе мира, закрыт минимум на сутки. Около 400 его сотрудников в понедельник единогласно поддержали призыв профсоюзов к забастовке в знак протеста против ухудшения условий труда и серии ЧП, потрясших учреждение.

Валери Бод из профсоюза CFDT пояснила, что люди одобрили протест, так как "их условия работы неприемлемы". По словам активистки, "они недовольны идущим последние годы сокращением штата, есть вопросы и к зарплате, Даже работая в Лувре на отлично, вы все равно получаете меньше коллег в министерстве".

Работники вывесили транспаранты у музея после голосования о забастовке. AP Photo/Michel Euler

Кризис в музее обострился после ограбления 19 октября, когда среди бела дня из галереи Аполлона украли восемь предметов, относящихся к сокровищам Французской короны. В последующие недели Лувр столкнулся с риском обвала перекрытий в галерее древнегреческой керамики и затоплением библиотеки.

Директор музея Лувр Лоранс де Карс (в центре) перед началом слушаний в комитете по культуре Национального собрания Франции 19 ноября 2025 года в Париже. AP Photo/Michel Euler

Работники подчеркивают, что ежеднево ограничивают доступ посетителей к собраниям из-за нехватки персонала, технических неполадок и общего износа здания.

Профсоюзы требуют у дирекции Лувра создать 200 дополнительных штатных мест для обеспечения безопасности и приема посетителей, отдавая предпочтение постоянным, а не временным контрактам.

В конфликт ранее вмешались аудиторы Счётной палаты Франции, написавшие, что Лувру грозит "ускоренная деградация" здания. Они рекомендовали использовать доходы от лицензии бренда **"**Лувр Абу-Даби" для восстановления основного музея, а не для запуска новых проектов.

Представителей Лувра на прошлой неделе приняла министр культуры Франции Рашида Дати. Она пообещала отменить предусмотренное проектом бюджета на 2026 год сокращение госфинансирования музея на 5,7 млн евро, что позволит сохранить субсидию на уровне предыдущих лет. По оценке профсоюзов, этой меры недостаточно для решения текущих проблем легенды Парижа.