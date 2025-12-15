Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Украина впервые ударила по российской субмарине подводными беспилотниками

ФАЙЛ: Две российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" на российском военно-морском объекте в Тартусе, Сирия, 26 сентября 2019 г.
ФАЙЛ: Две российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" на российском военно-морском объекте в Тартусе, Сирия, 26 сентября 2019 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Служба безопасности Украины заявила, что ее подводные беспилотники Sub Sea Baby атаковали российскую военно-морскую базу в Новороссийске и вывели из строя подводную лодку проекта 636.3 класса "Кило" с крылатыми ракетами "Калибр".

Украина нанесла удар по российской подводной лодке с помощью беспилотников в Новороссийске, сообщила служба безопасности Украины СБУ, что стало первым случаем подобной атаки.

По данным СБУ, подводные беспилотники Sub Sea Baby подорвали российскую подводную лодку 636.3 "Варшавянка", известную как класс Kilo по отчетному названию НАТО.

Подводная лодка стоимостью до 340 миллионов евро получила критические повреждения и "фактически была выведена из строя", заявили в СБУ.

Указывая на стратегическую важность цели, Служба безопасности Украины заявила, что на борту подбитой российской подводной лодки "находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые противник использует для нанесения ударов по целям в Украине".

Ракеты "Калибр" неоднократно использовались Москвой для нанесения дальних ударов по Украине, включая атаки на объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.

Украинские власти заявили, что операция была проведена совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами Украины.

"С учетом введенных международных санкций строительство аналогичной подводной лодки может обойтись в сумму более 420 миллионов евро", - заявили в СБУ.

По словам украинских чиновников, эта операция стала первым в истории случаем успешного применения подводных ударных беспилотников против подводной лодки такого класса, что свидетельствует о дальнейшем развитии морской кампании Украины.

После удара беспилотника в понедельник СБУ заявила, что "поврежденная лодка была вынуждена остаться в порту Новороссийска благодаря успешной спецоперации надводных беспилотников Sea Baby, которые вытеснили российские корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму".

За последние несколько лет Киев активизировал использование морских беспилотников отечественного производства, чтобы потеснить флот Москвы в портах материкового побережья России, в том числе в Новороссийске - ключевом военно-морском узле, на который в последнее время нацелилась Украина.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Украина вновь под обстрелами и без света

Зачем России украинский Донбасс?

Дроны ВСУ атаковали Саратов, Россия ударила по Одессе и Херсону