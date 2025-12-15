Украина впервые ударила по российской субмарине подводными беспилотниками

Украина нанесла удар по российской подводной лодке с помощью беспилотников в Новороссийске, сообщила служба безопасности Украины СБУ, что стало первым случаем подобной атаки.

По данным СБУ, подводные беспилотники Sub Sea Baby подорвали российскую подводную лодку 636.3 "Варшавянка", известную как класс Kilo по отчетному названию НАТО.

Подводная лодка стоимостью до 340 миллионов евро получила критические повреждения и "фактически была выведена из строя", заявили в СБУ.

Указывая на стратегическую важность цели, Служба безопасности Украины заявила, что на борту подбитой российской подводной лодки "находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые противник использует для нанесения ударов по целям в Украине".

Ракеты "Калибр" неоднократно использовались Москвой для нанесения дальних ударов по Украине, включая атаки на объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.

Украинские власти заявили, что операция была проведена совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами Украины.

"С учетом введенных международных санкций строительство аналогичной подводной лодки может обойтись в сумму более 420 миллионов евро", - заявили в СБУ.

По словам украинских чиновников, эта операция стала первым в истории случаем успешного применения подводных ударных беспилотников против подводной лодки такого класса, что свидетельствует о дальнейшем развитии морской кампании Украины.

После удара беспилотника в понедельник СБУ заявила, что "поврежденная лодка была вынуждена остаться в порту Новороссийска благодаря успешной спецоперации надводных беспилотников Sea Baby, которые вытеснили российские корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму".

За последние несколько лет Киев активизировал использование морских беспилотников отечественного производства, чтобы потеснить флот Москвы в портах материкового побережья России, в том числе в Новороссийске - ключевом военно-морском узле, на который в последнее время нацелилась Украина.