Десять лет назад, 12 декабря 2015 года, лидеры 195 стран, собравшиеся во Франции на Конференции ООН по изменению климата (COP21), ратифицировали Парижское соглашение, обязавшись "усилить глобальный ответ на угрозу изменения климата". Многие назвали этот момент историческим.

Цель заключалась в том, чтобы удержать "повышение средней глобальной температуры значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем" и продолжить усилия по "ограничению повышения температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем".

Тем не менее спустя десять лет миссия еще далека от завершения. В докладе, опубликованном 4 ноября, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявила, что прогнозы повышения температуры в текущем столетии "сейчас составляют от 2,3 до 2,5°C, а прогнозы, основанные на текущей политике, — 2,8°C".

"В ближайшие несколько лет мы не сможем удержать глобальное потепление ниже 1,5°C. Превышение этого предела неизбежно", — признал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

И будущее не выглядит более радужным. Как и в свой первый приход в Белый дом, президент США Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения вскоре после своей инаугурации. Согласно подписанному президентом указу, это соглашение является одним из ряда международных организаций и соглашений, которые не отражают ценности США.

Этот отход натолкнул на ту же мысль другие страны, например Швейцарию. Ранее в этом году популистская правая партия "Демократический союз центра" призвала страну последовать по стопам США, но на деле этого не произошло.

216 миллионов человек в опасности

Глобальное потепление может вынудить до 216 миллионов человек мигрировать внутри своих стран в поисках лучших условий жизни, предупредил Всемирный банк в сентябре 2021 года. В своем докладе под названием "Надвигающаяся волна" он пояснил, что люди "будут мигрировать из районов, где снижается доступность воды и продуктивность сельского хозяйства, а также из районов, пострадавших от повышения уровня моря и штормовых нагонов".

Ранее генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло отметила, что "Европа — самый быстрорастущий континент и несет на себе основную тяжесть экстремальных погодных явлений и изменения климата".

Так в августе прошлого года крупные пожары охватили Португалию и Грецию, где за один день было зафиксировано более 150 возгораний. А в октябре 2024-го регион Валенсия в Испании пострадал от исключительно сильного наводнения. Всего за восемь часов выпала годовая норма осадков, унесшая жизни более 150 человек.

Месяцем ранее на Центральную Европу обрушился шторм "Борис". Последовавшие за ним наводнения унесли жизни более двадцати человек.

Волны жары, засухи и дожди

Франция — не исключение из правил, причем там потепление идет быстрее, чем в среднем по миру. "Рост температуры составляет +2,1°C за 2015-2024 годы и может достичь +4°C к 2100 году при сценарии глобального потепления +3°C", —предупреждает Météo-France.

Последствия глобального потепления многочисленны. В частности, метеорологическое агентство объясняет, что с каждым градусом повышения температуры "в воздухе может содержаться на 7% больше водяного пара, что увеличивает вероятность интенсивных осадков", а океаны постепенно теряют способность поглощать углекислый газ.

"Океан хранит около 91% избыточного тепла, вызванного выбросами парниковых газов. Но по мере потепления он постепенно теряет способность поглощать углерод", — поясняется в статье.

Это нарушение также усугубит повышение уровня моря и сделает тепловые волны "гораздо более частыми". Засухи также будут "более суровыми", а эпизоды интенсивных дождей — "более заметными".

В докладе, опубликованном 9 декабря, ООН призывает к "взаимосвязанному, комплексному подходу всего общества и всего правительства" к решению климатической проблемы. В докладе, подготовленном 287 учеными из 82 стран, говорится о разрушительных последствиях, которые вызовет изменение климата, если страны не объединятся для преобразования энергетической и продовольственной систем. В докладе также предупреждается, что изменение климата может привести к сокращению годового мирового ВВП на 4% к 2050 году и унести миллионы жизней.

Климатический саботаж

Спустя десять лет после подписания Парижского соглашения ряд климатических ассоциаций вновь забили тревогу. В четверг Гринпис, Action Justice Climat Paris и ANV-COP 21 развернули у Эйфелевой башни гигантский баннер с изображением Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен и Дональда Трампа и других.

"Эта акция осуждает политиков, находящихся у власти, которые на протяжении последних десяти лет отдавали предпочтение загрязняющим отраслям и миллиардерам, а не борьбе с изменением климата и общим интересам", - заявили представители ANV-COP 21.

Гринпис, в свою очередь, сделал "горький" вывод: "Дезинформация растет, криминализация экологов увеличивается, а экологические неудачи множатся", — написала ассоциация, обращаясь к Франции , "которая все еще не достигла своих климатических целей".

"Саботаж климата не является неизбежным; он — результат политического выбора, продиктованного частными, а не общими интересами", — осуждает Гринпис