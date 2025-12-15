Видео. Более 300 тыс. человек вынуждены покинуть дома в Камбодже у границы с Таиландом

Правительство Камбоджи сообщило, что свыше 300 000 граждан страны нашли убежище в лагерях для перемещённых лиц в приграничных провинциях, включая Banteay Meanchey и Mongkol Borey.
Таиландско-камбоджийский пограничный конфликт является частью давнего территориального спора, подпитываемого конкурирующими притязаниями на ряд участков вдоль более чем 800-километровой границы, включая исторические объекты, такие как храмовый комплекс Преах-Вихеа.
Новый всплеск боёв произошёл в начале декабря после срыва хрупкого перемирия, заключённого в июле.