Вынужденные переселенцы сидят на полу, укрываясь на рынке Прей Чамкар Та Доак в провинции Бантей-Минчей, в понедельник, 15 декабря 2025 года.
No Comment

Видео. Более 300 тыс. человек вынуждены покинуть дома в Камбодже у границы с Таиландом

Последние обновления:

Сотни тысяч камбоджийцев, живущих в районах, прилегающих к границе с Таиландом, бежали из своих домов в пункты временного размещения и убежища.

Правительство Камбоджи сообщило, что свыше 300 000 граждан страны нашли убежище в лагерях для перемещённых лиц в приграничных провинциях, включая Banteay Meanchey и Mongkol Borey.

Таиландско-камбоджийский пограничный конфликт является частью давнего территориального спора, подпитываемого конкурирующими притязаниями на ряд участков вдоль более чем 800-километровой границы, включая исторические объекты, такие как храмовый комплекс Преах-Вихеа.

Новый всплеск боёв произошёл в начале декабря после срыва хрупкого перемирия, заключённого в июле.

