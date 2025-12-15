Рождественское чудо в Будапеште: еще две бездомные семьи могут переехать с улицы в квартиру

В этой муниципальной квартире в Ференцвароше полным ходом идут штукатурные и плиточные работы. В ближайшее время в отремонтированное жилье въедут двое бездомных. В нынешнем году совет десятого района Будапешта предложил две ветхие, давно пустующие квартиры ассоциации "С улиц в дома". Волонтеры приводят жилье в порядок для новоселов.

Балинт Мишетич, главный советник мэра по жилищной и социальной политике: "В прошлом семестре Муниципальный фонд солидарности поддержал этот проект, выделив 23,6 миллиона форинтов. Это позволило отремонтировать две квартиры, принадлежащие району".

Бездомные могут претендовать на квартиры в рамках открытого тендера. Ассоциация принимает решение, исходя из потребностей, но также смотрит, есть ли у претендентов стабильный доход, достаточный для оплаты счетов.

Мелинда Фехер, социальный работник: "Самое важное, что предлагает наша ассоциация, - это то, что вместе с жильем мы предоставляем социальное сопровождение. Это своего рода наставничество. Мы помогаем людям разобраться с документами, решить бытовые вопросы и освоиться в новой обстановке".

Аттила показывает студию Эта студия скоро станет домом для 30-летнего Аттилы и его партнера. Аттила и сам помогает с ремонтом. Он часто работает на стройке маляром и клеит обои. В шестилетнем возрасте Служба защиты детей забрала Атиллу от родителей, которые над ним издевались. В подростковом возрасте мальчик сбежал из учреждения и с тех пор живет на улице. Вот уже 12 лет со своим однополым партнером.

Хорват Аттила Йожеф, бездомный: "В других местах не принимают тот факт, что это два парня. Но это не должно иметь значения. То, что два парня - партнеры. Важно то, что у них в сердцах".

За эти годы Аттила и его партнер пережили наркозависимость и социальную изоляцию. Какое-то время они занимались попрошайничеством. В конце концов, они построили себе небольшую хижину из старых дверных панелей. Сейчас их больше всего радует то, что им больше не придется греть воду на плите на заправке, чтобы помыться.

Хорват Аттила Йожеф , бездомный: "Этот дом, который мы получим, изменит нашу жизнь, потому что мы наконец-то будем в безопасности. Мы сможем поддерживать себя в чистоте, легче устроимся на работу и лучше впишемся в венгерское общество. Люди больше не будут смотреть на нас свысока".

Проблему бездомности, считают эксперты, может решить только политика, направленная на скорейшее предоставление людям безусловного права на постоянное жильё.