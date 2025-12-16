Видео. В Австралии скорбят по самой младшей жертве стрельбы в Бонди

Толпы людей собрались у павильона Бонди, где цветы и свечи обозначали место нападения. Съемка с воздуха показала масштабы дани памяти, пока полиция продолжала работу неподалеку.

Многие говорили, что бдение посвящено тихой поддержке и отказу поддаваться страху. Среди погибших была десятилетняя Матильда, ее фамилия не разглашается. Ее бабушка и дедушка, а также тетя стояли у места трагедии, пока читали молитвы.

Стрельба произошла во время «Chanukah by the Sea», праздника Хануки, организованного еврейским сообществом Сиднея на пляже Бонди. Погибли 15 человек. Полиция заявила, что нападение было вдохновлено «Исламским государством» и в нем участвовали отец и его 24-летний сын. Отец погиб на месте, а сын остается в больнице.

В больницах Сиднея продолжают лечить 25 человек, десять из них в критическом состоянии.