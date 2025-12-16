Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Вид с воздуха на огромное количество возложенных цветов на траурном бдении на пляже Бонди в Сиднее
No Comment

Видео. В Австралии скорбят по самой младшей жертве стрельбы в Бонди

Последние обновления:

Во вторник в Австралии скорбящие вновь собрались на пляже Бонди-Бич, чтобы почтить память жертв массовой стрельбы, произошедшей в воскресенье.

Толпы людей собрались у павильона Бонди, где цветы и свечи обозначали место нападения. Съемка с воздуха показала масштабы дани памяти, пока полиция продолжала работу неподалеку.

Многие говорили, что бдение посвящено тихой поддержке и отказу поддаваться страху. Среди погибших была десятилетняя Матильда, ее фамилия не разглашается. Ее бабушка и дедушка, а также тетя стояли у места трагедии, пока читали молитвы.

Стрельба произошла во время «Chanukah by the Sea», праздника Хануки, организованного еврейским сообществом Сиднея на пляже Бонди. Погибли 15 человек. Полиция заявила, что нападение было вдохновлено «Исламским государством» и в нем участвовали отец и его 24-летний сын. Отец погиб на месте, а сын остается в больнице.

В больницах Сиднея продолжают лечить 25 человек, десять из них в критическом состоянии.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА