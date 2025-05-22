ЕС и США подтвердили обязательства ввести 15-процентные тарифы на европейские товары и избавить от пошлин американские
Видео. Новости дня | 22 мая — вечерний выпуск
Познакомьтесь с Мир Теймуром, керамистом который формирует творческое наследие Азербайджана из глины
Что европейцы думают о налогах?
Израиль утвердил вызывающий критику проект строительства поселений на Западном берегу
Правда ли, что в Париже больше всего смертей от жары?
Запад Украины под ударами РФ: один человек погиб, 15 ранены
Туркменистан как одна из самых сокровенных тайн Центральной Азии
Лесные пожары в Греции: волонтеры помогают животным
В результате российского удара по Украине снова пострадали мирные жители, разрушены жилые дома
Сброс помощи в Газу неэффективен и небезопасен - гуманитарные организации
На Цветочном карнавале в Дебрецене появились платформы BMW и CALT
Испания: 37 человек задержаны за причастность к возникновению лесных пожаров
Рэпер Мо Хара из Kneecap предстал перед судом в Лондоне
Министр обороны Польши: на востоке страны упал российский беспилотник
Израиль призывает 60 000 резервистов перед новой военной операцией в Газе
Граждане каких европейских стран хотят переехать?
Число умерших от ботулизма в Италии выросло до четырех человек
