Рейтинг 50 Best: лучший отель в мире находится в Европе

By Lauren Crosby Medlicott

Более 20 отелей, вошедших в престижный британский рейтинг, расположены в Европе. На первом месте – вилла XVIII века на озере Комо.

Летние отпуска позади, но можно уже планировать следующую поездку – после ресторанов и баров британская издательская группа William Reed взялась за список 50 лучших отелей мира.

Рейтинг 50 Best был составлен по результатам голосования 580 международных экспертов гостиничной и туристической индустрии. При этом в составе жюри соблюдено гендерное равенство.

Более 20 отелей, вошедших в рейтинг, находятся в Европе. Лучшим отелем мира признана итальянская вилла XVIII века Passalacqua с видом на озеро Комо.

Гостеприимство и роскошь по-европейски

Лондон укрепил свою репутацию мирового туристического центра: в список попали четыре отеля – Claridge's (16-е место), The Connaught (22-е место), NoMad London (46-е место) и Savoy (47-е место).

Всего у Великобритании шесть позиций в списке: отель Gleneagles в Шотландии занял 32-е место, получив также награду Art of Hospitality – особое признание за превосходное качество обслуживания.

5-звёздочный Gleneagles Hotel расположился на 32-й строчке рейтинга Best 50. Gleneagles

Отель The Newt в Сомерсете занял 37-е место, получив дополнительную награду Carlo Alberto Best Boutique Hotel.

Париж не уступает Лондону, также занимая четыре позиции в рейтинге: Le Bristol (29-е место), La Réserve (31-е место), Cheval Blanc (34-е место) и Hôtel de Crillon (50-е место). Также в список вошли престижные отели Лазурного берега Hotel Du Cap-Eden-Roc и The Maybourne Riviera, а также Eden Rock на Сен-Бартелеми – самом маленьком острове Французских Антильских островов.

Другие европейские отели, отмеченные членами жюри, находятся в Афинах, Мадриде и Италии.

Пальма первенства у итальянцев

Лучшим отелем мира в 2023 году признан Passalacqua на озере Комо.

24 роскошных номера занимают 3 здания в окружении идеально ухоженных террасных садов с оливковыми рощами, мимозой, розами и магнолией.

Отель расположен в городке Мольтразио, на западном побережье озера Комо. Passalacqua

Вилла, построенная в XVIII веке, ранее принадлежала композитору Винченцо Беллини.

Оригинальные фрески, позолоченные зеркала, люстры из муранского стекла – ценители отметят множество уникальных архитектурных деталей и дизайнерских решений. Passalacqua

Еда готовится из простых ингредиентов и подаётся в непринуждённой обстановке, а постояльцы часто заходят на кухню, чтобы побеседовать с шеф-поваром.

"Поздравляю Passalacqua с выдающимся достижением – всего через два года после открытия отель стал номером", – прокомментировал Тим Брук-Уэбб, управляющий директор The World's 50 Best Hotels.

Гонконг на втором месте

Вторым в рейтинге стал отель Rosewood Hong Kong, расположенный в районе искусств и дизайна Victoria Dockside

65-этажный отель на 413 номеров включает 11 ресторанов, спа-центр, бассейн, фитнес-центр и оформлен в современном стиле "сдержанной роскоши", где особое внимание уделяется функциональности, качеству и благородству материалов.

Вид на Бухту Виктория. Rosewood Hong Kong

В Азии находятся ещё 17 объектов, попавших в список World's Best Hotels 2023, среди них – гонконгский The Upper House, Four Seasons Bangkok и Aman Tokyo.