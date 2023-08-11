Без социального давления и осуждения: лучшие места для соло-путешествий

Надоело оправдываться, почему вы одни, переплачивать в отелях и бороться за столик на террасе? Не выносите средиземноморскую манеру общения? Или просто не любите людей? Вот лучшие направления для созерцания природы и наслаждения своей собственной компанией.

Ваша мечта – затеряться в анонимности незнакомого города? Уединённый отдых в горах кажется вам раем? Ужинать в одиночестве – норма?

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Отпуск наедине с собой становится всё популярнее: "одинокие рейнджеры" стремятся к свободе, гибкости, самопознанию и уходу от рутины.

Однако не везде это приветствуется: недавно владельцы ресторанов Барселоны попали в заголовки СМИ (и подверглись шквалу критики в соцсетях) из-за отказа накрывать столик на одного в стремлении получить максимум прибыли от групп посетителей.

Так куда же отправиться "одинокому" путешественнику в мире, где всё организовано для пар, чтобы вам не достался самый неудобный столик возле туалета или вообще вам не указали на выход?

Подборка пользователей Reddit:

Финляндия: "Самая интровертная страна в мире"

Страна тысячи озёр, богатая также лесами и снежными вершинами, – рай для любителей природы. По мнению одного из пользователей Reddit, финны к тому же это ещё и "самая интровертная нация в мире".

"По моему опыту, финны на самом деле милые, приветливые люди, но они оставят вас в покое, если вы не вступите с ними в разговор", – добавил он.

Люди там ценят личное пространство и, скорее всего, не будут приставать к вам с разговорами, если только не будут пьяны. пользователь Reddit

Участники мини-форума Subreddit отмечают, что столица страны Хельсинки "безопасна, доступна для прогулок и спокойна".

Если хотите насладиться природой, то здесь вы будете в своей стихии: к вашему распоряжению пешие прогулки, гребля на каноэ и рыбалка – национальный финский спорт, которым можно заниматься в одиночку.

Исландия: одиночный автопробег по стране огня и льда

Полюбуйтесь северным сиянием в Исландии. Canva

Потрясающие пейзажи, безопасность и дружелюбие местных жителей – вот некоторые из главных причин, по которым Исландию рекомендуют для одиночного отдыха.

"Возьмите в аренду автофургон и прокатитесь по сельской местности", – предлагает один из пользователей Reddit.

Начало сентября – лучшее время для посещения острова, так как в это время можно увидеть атлантических тупиков и насладиться северным сиянием. пользователь Reddit

В другом комментарии можно прочитать: "Летайте самолетами Icelandair и подключите программу Stopover".

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Флагманский авиаперевозчик страны предлагает добавить остановку в Исландии на срок до 7 дней на любом из своих трансатлантических маршрутов без дополнительной платы – это лучший способ экономии для одиночных путешественников, которые пересекают океан.

Шотландия: за суровую и безмолвную красоту

В горах Шотландии вам вряд ли придётся много разговаривать с людьми. Canva

Шотландия с её городами, наполненными историей, отдалёнными островами и суровыми горными массивами – идеальное место для путешествия "в режиме автономии".

"Горные районы пустынны и красивы, это идеальное место для созерцательного отдыха", – пишет один из пользователей Reddit. "Путешествуйте по Внешним Гебридам, они невероятно красивы", – советует другой.

Хайкинг и треккинг вдали от населённых пунктов – всё более популярный вид отдыха в Шотландии (и не только среди интровертов).

Кого-то может отпугнуть плохая погодная репутация Шотландии, но поверьте, и в дождливых летних днях есть свои плюсы: "Отличная погода для чтения и сна, но в то же время прохлада вас бодрит, когда вы выходите на улицу", – пишет один из пользователей.

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Швейцария: полюбоваться потрясающими пейзажами в тишине

Не только ривьера, но и горы! Canva

Швейцария с её альпийскими шале и живописной железной дорогой – идеальное место для того, чтобы побыть в одиночестве.

"Никто не будет лезть к вам с разговорами. Здесь не так много тусовок и шума. И это одна из самых красивых стран на земле, – утверждает один из пользователей Reddit. – Вы можете просто ездить по Швейцарии на поезде и ничего не делать, только молча смотреть на потрясающие пейзажи".

Если вы предпочитаете походы, попробуйте пройтись по Via Alpina.

Маршрут длится 19 дней, и так я прошел всю страну пешком. Каждый вечер вы оказываетесь в новом городе. Начните Via Alpina в Заргансе, а конечным пунктом может быть прекрасный Монтрё. участник форума r/Travel

Среди других рекомендаций – горная деревня Гриндельвальд, где летом можно совершать пешие прогулки, а зимой – кататься на лыжах, а также пройти 170-километровую тропу Tour du Mont Blanc.

Япония: трапеза нового уровня

Роскошные условия для ужина наедине с собой. Canva

За пределами Европы перед интровертами и просто любителями одиночных путешествий открываются невероятные возможности.

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Один из пользователей Reddit рекомендует отправиться в Токио, чтобы посетить знаменитую сеть ресторанов Ichiran Ramen: "Здесь всё устроено таким образом, что вам никогда не придется ни с кем общаться".

Выбрав блюдо на автомате, вы направляетесь в одиночную кабинку, "похожую на кабинку для голосования", где ваше блюдо подается через небольшое отверстие.

В Токио очень безопасно, здесь много интересного, а люди просто занимаются своими делами. пользователь Reddit

Развитая и пунктуальная система общественного транспорта, который ходит строго по расписанию также привлекает соло-путешественников.

"После нескольких дней в Токио вы можете сесть сядьте на поезд синкансэн и отправиться практически в любую точку Кюсю (третий по величине остров Японии), чтобы насладиться прекрасными видами", – советует один из пользователей.

Южная Корея: страна сольного караоке

Сеул – город храмов и дворцов. Canva

Еще одна страна Восточной Азии, которую очень рекомендуют путешественникам-интровертам, – это Южная Корея.

По мнению пользователей r/Travel, "люди там уважают личные границы, а по Сеулу очень легко перемещаться на метро".

В корейской столице очень безопасно, даже если вы пьяны или потеряли сознание посреди улицы в 3 часа ночи. Кроме того, здесь много мест для одиночного отдыха, и в большинстве из-них говорят или пишут по-английски. пользователь Reddit

После того как вы исследуете бесконечные храмы и исторические дворцы города, попробуйте вкусную уличную еду и откройте для себя "одиночное караоке".