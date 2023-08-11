Без социального давления и осуждения: лучшие места для соло-путешествий

Надоело оправдываться, почему вы одни, переплачивать в отелях и бороться за столик на террасе? Не выносите средиземноморскую манеру общения? Или просто не любите людей? Вот лучшие направления для созерцания природы и наслаждения своей собственной компанией.
Ваша мечта – затеряться в анонимности незнакомого города? Уединённый отдых в горах кажется вам раем? Ужинать в одиночестве – норма?
Отпуск наедине с собой становится всё популярнее: "одинокие рейнджеры" стремятся к свободе, гибкости, самопознанию и уходу от рутины.
Однако не везде это приветствуется: недавно владельцы ресторанов Барселоны попали в заголовки СМИ (и подверглись шквалу критики в соцсетях) из-за отказа накрывать столик на одного в стремлении получить максимум прибыли от групп посетителей.
Так куда же отправиться "одинокому" путешественнику в мире, где всё организовано для пар, чтобы вам не достался самый неудобный столик возле туалета или вообще вам не указали на выход?
Подборка пользователей Reddit:
Финляндия: "Самая интровертная страна в мире"
Страна тысячи озёр, богатая также лесами и снежными вершинами, – рай для любителей природы. По мнению одного из пользователей Reddit, финны к тому же это ещё и "самая интровертная нация в мире".
"По моему опыту, финны на самом деле милые, приветливые люди, но они оставят вас в покое, если вы не вступите с ними в разговор", – добавил он.
Участники мини-форума Subreddit отмечают, что столица страны Хельсинки "безопасна, доступна для прогулок и спокойна".
Если хотите насладиться природой, то здесь вы будете в своей стихии: к вашему распоряжению пешие прогулки, гребля на каноэ и рыбалка – национальный финский спорт, которым можно заниматься в одиночку.
Исландия: одиночный автопробег по стране огня и льда
Потрясающие пейзажи, безопасность и дружелюбие местных жителей – вот некоторые из главных причин, по которым Исландию рекомендуют для одиночного отдыха.
"Возьмите в аренду автофургон и прокатитесь по сельской местности", – предлагает один из пользователей Reddit.
В другом комментарии можно прочитать: "Летайте самолетами Icelandair и подключите программу Stopover".
Флагманский авиаперевозчик страны предлагает добавить остановку в Исландии на срок до 7 дней на любом из своих трансатлантических маршрутов без дополнительной платы – это лучший способ экономии для одиночных путешественников, которые пересекают океан.
Шотландия: за суровую и безмолвную красоту
Шотландия с её городами, наполненными историей, отдалёнными островами и суровыми горными массивами – идеальное место для путешествия "в режиме автономии".
"Горные районы пустынны и красивы, это идеальное место для созерцательного отдыха", – пишет один из пользователей Reddit. "Путешествуйте по Внешним Гебридам, они невероятно красивы", – советует другой.
Хайкинг и треккинг вдали от населённых пунктов – всё более популярный вид отдыха в Шотландии (и не только среди интровертов).
Кого-то может отпугнуть плохая погодная репутация Шотландии, но поверьте, и в дождливых летних днях есть свои плюсы: "Отличная погода для чтения и сна, но в то же время прохлада вас бодрит, когда вы выходите на улицу", – пишет один из пользователей.
Швейцария: полюбоваться потрясающими пейзажами в тишине
Швейцария с её альпийскими шале и живописной железной дорогой – идеальное место для того, чтобы побыть в одиночестве.
"Никто не будет лезть к вам с разговорами. Здесь не так много тусовок и шума. И это одна из самых красивых стран на земле, – утверждает один из пользователей Reddit. – Вы можете просто ездить по Швейцарии на поезде и ничего не делать, только молча смотреть на потрясающие пейзажи".
Если вы предпочитаете походы, попробуйте пройтись по Via Alpina.
Среди других рекомендаций – горная деревня Гриндельвальд, где летом можно совершать пешие прогулки, а зимой – кататься на лыжах, а также пройти 170-километровую тропу Tour du Mont Blanc.
Япония: трапеза нового уровня
За пределами Европы перед интровертами и просто любителями одиночных путешествий открываются невероятные возможности.
Один из пользователей Reddit рекомендует отправиться в Токио, чтобы посетить знаменитую сеть ресторанов Ichiran Ramen: "Здесь всё устроено таким образом, что вам никогда не придется ни с кем общаться".
Выбрав блюдо на автомате, вы направляетесь в одиночную кабинку, "похожую на кабинку для голосования", где ваше блюдо подается через небольшое отверстие.
Развитая и пунктуальная система общественного транспорта, который ходит строго по расписанию также привлекает соло-путешественников.
"После нескольких дней в Токио вы можете сесть сядьте на поезд синкансэн и отправиться практически в любую точку Кюсю (третий по величине остров Японии), чтобы насладиться прекрасными видами", – советует один из пользователей.
Южная Корея: страна сольного караоке
Еще одна страна Восточной Азии, которую очень рекомендуют путешественникам-интровертам, – это Южная Корея.
По мнению пользователей r/Travel, "люди там уважают личные границы, а по Сеулу очень легко перемещаться на метро".
После того как вы исследуете бесконечные храмы и исторические дворцы города, попробуйте вкусную уличную еду и откройте для себя "одиночное караоке".