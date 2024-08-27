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Климатическая система планеты вышла из состояния энергетического равновесия – эксперт МГЭИК

Совместно с The European Commission
Климатическая система планеты вышла из состояния энергетического равновесия – эксперт МГЭИК
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By  Денис Локтев
Опубликовано
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Тепловые волны в море становятся продолжительней и приходят чаще на фоне общего изменения климата на планете, говорит океанограф Карина фон Шукманн.

Почему морские тепловые волны стали "накатывать" всё чаще и сильнее?

Доктор Карина фон Шукманн, известный океанограф и эксперт Межправительственной группы экспертов по изменению климат (МГЭИК), указывает на энергетический дисбаланс Земли как на ключевую причину быстрого потепления океанов.

"Мировой океан сдерживает планетарное потепление, – отмечает она. – Когда мы измеряем температуру океана от поверхности до более глубоких слоев, мы можем рассчитать так называемое теплосодержание океана. И мы видим, что в глобальном масштабе океан нагревается. Это говорит нам о том, что на Земле нарушен энергетический баланс".

"Мы получаем энергию от солнца, – поясняет учёный, – и, как правило, это количество энергии через определенное время – существует множество взаимодействий, испарение, осадки, отражение, поглощение – но затем это тепло покидает нашу климатическую систему, и обычно мы приходим к квазиравновесию энергии. Но поскольку в системе присутствуют парниковые газы, из системы уходит меньше энергии. Поэтому в верхней части атмосферы возникает дисбаланс. То есть поступает больше, а уходит меньше. Это приводит к накоплению тепла".

Это тепло забирают климатические компоненты. И океан – это значительная часть. По словам фон Шукманн, около 90% избыточного тепла от глобальных выбросов хранится в океане, и это приводит к его нагреванию. "Но это также говорит нам о том, что Земля выведена из энергетического баланса", – подчёркивает она.

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Море исследования Средиземное море Глобальное потепление и изменение климата