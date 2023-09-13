Венеция вводит "туристический налог"

5 евро придётся заплатить тем, кто хочет посетить Венецию всего на один день. Остающиеся в городе на ночлег и приезжающие на работу от выплаты этого налога освобождаются.

Венеция вводит новый налог, который должны будут выплачивать туристы, приезжающие в город на один день в разгар сезона. Планируется испробовать это нововведение в качестве 30-дневного эксперимента весной следующего года.

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Посетители должны будут заплатить 5 евро через систему онлайн-бронирования, которую Серениссима планирует представить в ближайшее время. Цель - помочь Венеции бороться с чрезмерным наплывом туристов в переполненном историческом центре, что является серьезной проблемой для города на воде. Несколько недель тому назад ЮНЕСКО предупредила, что может внести город в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

От уплаты налога освобождаются те, кто остаётся в Венеции ночевать и приезжающие в город на работу.