Власти РФ засекретили данные о производстве дизельного топлива

By Euronews

Статистику скрыли на фоне недавних ударов ВСУ по инфраструктуре, снабжающей топливом армию РФ.

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Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) полностью прекратил публикацию данных о производстве нефтепродуктов в РФ.

СМИ обратили на это внимание после публикации 28 августа доклада о динамике промышленного производства в России за январь—июль.

В перечне статистических данных нет информации о месячных объемах выпуска дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Также в докладе не приведены данные по производству стабильного газового конденсата.

Ведомство уточнило в докладе, что "информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения правительства РФ".

Российское издание "Коммерсант" обратилось за комментарием в министерство энергетики, где ответили, что "зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа".

Наблюдатели отмечают, что данные о производстве исчезли на фоне недавних ударов ВСУ по нефтебазам, снабжающим российскую армию, и взрыва на НПЗ в Омске, в результате чего завод, по данным агентства Reuters, потерял 41% своей мощности. На этом стратегически важном предприятии производится десятая часть всего бензина и дизеля в России.

В конце мая Росстат засекретил статистические данные о производстве в России бензина. В министерстве энергетики тогда также сообщили, что данные закрыты в интересах безопасности из-за "геополитической ситуации".

С 1 августа в России был возобновлен запрет экспорта автомобильного бензина, который продлится до конца года.