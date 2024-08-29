NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Власти РФ засекретили данные о производстве дизельного топлива

Пожар на нефтяной базе вблии Пролетарска
Пожар на нефтяной базе вблии Пролетарска Авторское право Planet Labs PBC/AP
Авторское право Planet Labs PBC/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Статистику скрыли на фоне недавних ударов ВСУ по инфраструктуре, снабжающей топливом армию РФ.

РЕКЛАМА

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) полностью прекратил публикацию данных о производстве нефтепродуктов в РФ.

СМИ обратили на это внимание после публикации 28 августа доклада о динамике промышленного производства в России за январь—июль.

В перечне статистических данных нет информации о месячных объемах выпуска дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Также в докладе не приведены данные по производству стабильного газового конденсата.

Ведомство уточнило в докладе, что "информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения правительства РФ".

Российское издание "Коммерсант" обратилось за комментарием в министерство энергетики, где ответили, что "зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа".

Наблюдатели отмечают, что данные о производстве исчезли на фоне недавних ударов ВСУ по нефтебазам, снабжающим российскую армию, и взрыва на НПЗ в Омске, в результате чего завод, по данным агентства Reuters, потерял 41% своей мощности. На этом стратегически важном предприятии производится десятая часть всего бензина и дизеля в России.

В конце мая Росстат засекретил статистические данные о производстве в России бензина. В министерстве энергетики тогда также сообщили, что данные закрыты в интересах безопасности из-за "геополитической ситуации".

С 1 августа в России был возобновлен запрет экспорта автомобильного бензина, который продлится до конца года.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

При захвате заложников в российской колонии погибли 4 сотрудника ФСИН

Эвакуация из украинского Покровска и Курской области РФ

Зеленский: курская операция не понадобилась бы, если бы Запад разрешил бить вглубь территории РФ

Россия промышленное производство Вторжение России в Украину