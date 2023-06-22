Байкпэкинг: новый способ путешествий по Европе

Четыре лучших европейских маршрута для велотуризма, начать которые можно с поездки на поезде.

Велотуризм - идеальный способ насладиться природой этим летом.

Недавно появилась новая тенденция - смесь бэкпэкинга и велопрогулки. По данным платформы бронирования Omio, за последний год число запросов на отдых на велосипедах выросло на 151%, а число запросов на "велотуризм" увеличилось на 100%.

Этот уникальный вариант отдыха сочетает в себе свободу передвижения на велосипеде и легкость путешествий с одним рюкзаком за спиной. Пристегнув к "железному коню" самое необходимое, вы можете отправиться в путешествие, открывая для себя скрытые жемчужины Европы.

Это также полезно для нашей планеты. И будет еще лучше, если вы доберетесь до места отправления на поезде. Читайте далее, чтобы узнать о четырех лучших маршрутах велопутешествий в Европе, каждый из которых начинается с легкодоступного железнодорожного терминала.

Как перевозить велосипеды в поездах

Во многих поездах есть специально отведенные места для велосипедов, но лучше заранее проверить и забронировать место. Большинство поставщиков услуг взимают небольшую дополнительную плату.

Перед поездкой проверьте местные правила кемпинга. В некоторых европейских странах разрешен дикий кемпинг, то есть вы можете установить палатку на большинстве общественных территорий. Однако в некоторых странах кемпинг ограничен специально отведенными зонами, поэтому планируйте все заранее.

Продолжительность каждого путешествия может варьироваться в зависимости от вашего темпа, уровня физической подготовки и количества остановок по пути.

Насладитесь музеями и шоколадом между Амстердамом и Брюгге

5 дней, 280 км

Амстердам - рай для любителей велосипедов Canva

Велосипедисты могут проехать по Североморскому велосипедному маршруту из Амстердама в Брюгге. Начните свое путешествие в оживленной голландской столице, любуясь живописными каналами и музеями мирового класса.

По пути в Бельгию насладитесь прибрежными пейзажами, дюнами и историческими городами, такими как Гент. Добравшись до Брюгге, побалуйте себя вкуснейшим бельгийским шоколадом или свежесваренным пивом - пара сотен километров велопробега за плечами, вы это точно заслужили.

Хотя этот маршрут очень ровный, иногда могут быть сильные встречные ветры, которые усложняют поездку. Вы можете воспользоваться приложением Windfinder, чтобы определить лучшее время и направление движения.

Амстердам и Брюгге являются крупными железнодорожными узлами, поэтому маршрут легко доступен и по железной дороге.

Посмотрите на фламинго по дороге в Перпиньян

6 дней, 459 км

Фламинго под французским Перпиньяном Canva

Этот маршрут протянулся почти на 500 км от Валанса в долине реки Рона до Перпиньяна у испанской границы. Велосипедисты должны следовать по южному участку европейского разделительного маршрута - это сложная поездка с изрезанными участками бездорожья.

По пути можно остановиться в Арле, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город может похвастаться хорошо сохранившимися римскими руинами, включая амфитеатр и некрополь. Если вам больше по душе природа, понаблюдайте за фламинго и дикими лошадьми в Камарге.

Валанс находится в 2,5 часах езды на поезде от Парижа.

Поднимитесь по Дьявольской лестнице на Шотландском нагорье

14 дней, 885 км

Большое количество крутых подъемов делает Шотландское нагорье сложным, но полезным местом для велопрогулок. Canva

Проходящий через холмы и озера Шотландского нагорья, Highland Trail 550 - маршрут не для слабонервных.

Его протяженность 885 км. Велосипедисты здесь могут насладиться дикой природой, они едут мимо бурлящих водопадов и зеленых вершин. Этот маршрут рекомендуется только опытным велосипедистам, так как на нем есть такие сюрпризы, как "лестница дьявола" - обрывистый подъем по склону горы.

Шотландия - одна из немногих стран Европы, где законодательно закреплено право на ночевку, что означает, что вы можете поставить палатку, где захотите (с небольшими исключениями).

Чтобы добраться до этого маршрута, сядьте на поезд из Глазго в Тиндрам. Через два часа будете на месте.

Осмотрите римские руины в лесах Германии

3 дня, 208 км

Погоня за бурей в Таунусе - это захватывающее приключение на велосипеде в Германии. Маршрут начинается и заканчивается в средневековой деревне Рункель, пролегает через холмы, густые леса и очаровательные немецкие города.

В регионе много римских руин, а часть веломаршрута проходит по линии укреплений, разделявших Римскую империю и германские племена до 260 года нашей эры.

Сюда тоже можно добраться на поезде, поездка из Брюсселя займет около шести часов.