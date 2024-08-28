Мессенджер Telegram обвиняют в содействии пропаганде терроризма, распространении детской порнографии, продаже наркотиков и тому подобном, но он также сыграл значительную роль в демократических протестах в разных странах мира.

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Telegram не раз попадал в неприятности в разных странах мира. Мессенджер обвиняют в содействии распространению дезинформации и поддержке экстремизма.

После ареста его основателя и гендиректора Павла Дурова приложение снова стало объектом жесткой критики. Дуров был задержан в аэропоту Ле-Бурже под Парижем в рамках расследования по 12 статьям, среди которых соучастие в продаже наркотиков, хранении детской порнографии и распространении хакерских программ.

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на ней", - написали представители Telegram в своем блоге после ареста Дурова.

Власти некоторых стран уже запрещали работу приложения и блокировали его.

По данным Surfshark и Netblocks, с 2015 года Telegram был временно или на постоянной основе запрещен в 31 стране, что затронуло более 3 миллиардов человек по всему миру.

Великобритания

В начале августа Telegram использовался для планирования и координации антииммигрантских беспорядков в Великобритании, заявили в британской полиции.

Это произошло после того, как на севере Англии были убиты дети, после чего Telegram-каналы использовались для распространения ненависти к беженцам, мусульманам, а также обмена информацией о местах и целях нападений.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет пресекать подобную деятельность в социальных сетях, которые способствуют распространению беспорядков, но никаких мер против Telegram принято не было.

Вместе с тем Стармер призывал к "жестким и эффективным санкциям" против компании в 2021 году.

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Испания

В марте ненадолго остались без Telegram испанцы: суд запретил приложение после того, как четыре основные медиагруппы страны - Mediaset, Atresmedia, Movistar и Egeda - пожаловались, что через приложение распространяется контент, созданный ими и защищенный авторским правом, без разрешения создателей.

Судья попросил Telegram прислать информацию для рассмотрения дела в июле 2023 года и постановил заблокировать приложение после того, как представители мессенджера не ответили.

Однако решение было отменено после того, как его раскритиковали в качестве несоразмерного и способного нанести ущерб миллионам пользователей.

Веб-сайт приложения для обмена сообщениями Telegram на экране ноутбука Matthias Schrader/Copyright 2019 The AP.

Норвегия

Страна рассматривает приложение как возможную угрозу национальной безопасности и в марте 2023 года запретила Telegram и TikTok для госслужащих и политических советников на рабочих устройствах.

В своей открытой оценке угроз "Фокус 2023" разведывательная служба указывает на Россию и Китай как на основные угрозы интересам норвежской безопасности.

"Они также отмечают, что соцсети являются благоприятной ареной для тех, кто хочет повлиять на нас с помощью дезинформации и фальшивых новостей", - заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель.

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Германия

В 2022 году Германия рассматривала возможность запрета Telegram после того, как правительство обнаружило, что 64 канала потенциально нарушают немецкие законы против языка ненависти. В частности, речь шла об антисемитских каналах.

Германия выписала штраф в размере 5 миллионов евро операторам Telegram за несоблюдение немецкого законодательства.

В мессенджере заявили, что согласны сотрудничать с правительством ФРГ и удалили нарушающие закон видеозаписи, пообещав делать это и впредь.

Украина

Telegram стал основным коммуникационным приложением с начала полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года: президент Владимир Зеленский каждый день обращался к стране, мессенджер использовался на фронте для связи.

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Однако в своих целях используют его и россияне, в частности для распространения дезинформации и взлома военных групп.

Это заставило Украину рассмотреть возможность запрета Telegram, если компания не внесет определенные изменения, например, не откроет офис в Украине и не удалит вредный или ложный контент.

Россия

В 2018 году Россия на два года запретила Telegram после того, как соучредитель и генеральный директор компании Павел Дуров не выполнил требования передать властям информацию о некоторых пользователях.

Но запрет не оказал особого влияния, и приложение оставалось источником новостей для многих россиян.

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Несмотря на временную блокировку, официальные каналы в Telegram появились позже у таких государственных ведомств, как МИД РФ и Министерство обороны.

Люди проходят мимо бумажных самолетиков, брошенных участниками акции протеста перед зданием ФСБ на Лубянской площади в Москве. Pavel Golovkin/Copyright 2018 The AP.

Беларусь

В Беларуси Telegram был ключевым инструментом для обмена информацией об антиправительственных протестах в 2020-21 годах. Это было одно из немногих приложений, которое работало, когда в стране на три дня отключили интернет во время президентских выборов.

В Беларуси опубликован список Telegram-каналов, которые считаются экстремистскими. По данным Amnesty International, присоединившимся к ним пользователям грозит до семи лет тюрьмы.

АРХИВ. 18 августа 2020 года, сторонники белорусской оппозиции собираются на акцию протеста перед зданием правительства на площади Независимости Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The AP.

Китай

Telegram заблокирован в Китае с 2015 года. Власти КНР считают, что мессенджер угрожает национальной безопасности, в нем якобы распространяется негативный контент и организуются акции протеста и неподконтрольные властям общественные движения.

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Некоторые эксперты считают, что китайские власти сами организовывали "атаки" с критикой правительства и компартии, чтобы дать повод для блокировки.

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Иран

Telegram был заблокирован в Иране с 2018 года после протестов, вспыхнувших годом ранее, участники которых требовали улучшения экономической ситуации в стране.

Правительство обвинило Telegram в содействии протестам и заявило, что нужно поддерживать созданные в Иране приложения.

До введения запрета сообщалось, что половина из примерно 80-миллионного населения Ирана использует Telegram для общения. Многие по-прежнему пользуются им через VPN.

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Индия

Всего через день после ареста Дурова правительство Индии заявило, что проводит расследование в отношении Telegram в связи с предполагаемым использованием мессенджера в преступной деятельности. Решение о запрете может быть принято до завершения расследования.

Предположительно через мессенджер распространялись детская порнография и экзаменационные работы для поступления в вузы, велось манипулирование ценами на акции и осуществлялось вымогательство.

В июле власти страны раскрыли одну из схем, в результате которой администратор канала в Telegram получил более 20 000 евро за манипуляции с ценами на акции компании по производству стальных листов.

Приложение Telegram на экране монитора Alexander Zemlianichenko/AP

"Одним из самых распространенных видов обмана в Telegram является инвестиционное мошенничество, когда пользователя добавляют в группу и предлагают ему инвестировать деньги в акции через поддельное приложение, которое зеркально похоже на официальное приложение для торговли акциями", - сообщили в подразделении полиции Дели по борьбе с киберпреступностью.

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Таиланд

Telegram запрещен в Таиланде с 2020 года из-за использования в антиправительственных протестах того же года, в ходе которых звучали требования об отставке бывшего премьер-министра Праюта Чан-Оча.

Прают Чан-Оча захватил власть в стране в результате переворота 2014 года, будучи командиром сухопутных войск королевства.