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Блокировка Telegram: в каких странах мессенджер запрещают и почему?

Логотип Telegram
Логотип Telegram Авторское право AP Photo/Matt Slocum
Авторское право AP Photo/Matt Slocum
By Pascale Davies
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Мессенджер Telegram обвиняют в содействии пропаганде терроризма, распространении детской порнографии, продаже наркотиков и тому подобном, но он также сыграл значительную роль в демократических протестах в разных странах мира.

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Telegram не раз попадал в неприятности в разных странах мира. Мессенджер обвиняют в содействии распространению дезинформации и поддержке экстремизма.

После ареста его основателя и гендиректора Павла Дурова приложение снова стало объектом жесткой критики. Дуров был задержан в аэропоту Ле-Бурже под Парижем в рамках расследования по 12 статьям, среди которых соучастие в продаже наркотиков, хранении детской порнографии и распространении хакерских программ.

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на ней", - написали представители Telegram в своем блоге после ареста Дурова.

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Власти некоторых стран уже запрещали работу приложения и блокировали его.

По данным Surfshark и Netblocks, с 2015 года Telegram был временно или на постоянной основе запрещен в 31 стране, что затронуло более 3 миллиардов человек по всему миру.

Великобритания

В начале августа Telegram использовался для планирования и координации антииммигрантских беспорядков в Великобритании, заявили в британской полиции.

Это произошло после того, как на севере Англии были убиты дети, после чего Telegram-каналы использовались для распространения ненависти к беженцам, мусульманам, а также обмена информацией о местах и целях нападений.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет пресекать подобную деятельность в социальных сетях, которые способствуют распространению беспорядков, но никаких мер против Telegram принято не было.

Вместе с тем Стармер призывал к "жестким и эффективным санкциям" против компании в 2021 году.

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Испания

В марте ненадолго остались без Telegram испанцы: суд запретил приложение после того, как четыре основные медиагруппы страны - Mediaset, Atresmedia, Movistar и Egeda - пожаловались, что через приложение распространяется контент, созданный ими и защищенный авторским правом, без разрешения создателей.

Судья попросил Telegram прислать информацию для рассмотрения дела в июле 2023 года и постановил заблокировать приложение после того, как представители мессенджера не ответили.

Однако решение было отменено после того, как его раскритиковали в качестве несоразмерного и способного нанести ущерб миллионам пользователей.

Веб-сайт приложения для обмена сообщениями Telegram на экране ноутбука
Веб-сайт приложения для обмена сообщениями Telegram на экране ноутбукаMatthias Schrader/Copyright 2019 The AP.

Норвегия

Страна рассматривает приложение как возможную угрозу национальной безопасности и в марте 2023 года запретила Telegram и TikTok для госслужащих и политических советников на рабочих устройствах.

В своей открытой оценке угроз "Фокус 2023" разведывательная служба указывает на Россию и Китай как на основные угрозы интересам норвежской безопасности.

"Они также отмечают, что соцсети являются благоприятной ареной для тех, кто хочет повлиять на нас с помощью дезинформации и фальшивых новостей", - заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель.

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Германия

В 2022 году Германия рассматривала возможность запрета Telegram после того, как правительство обнаружило, что 64 канала потенциально нарушают немецкие законы против языка ненависти. В частности, речь шла об антисемитских каналах.

Германия выписала штраф в размере 5 миллионов евро операторам Telegram за несоблюдение немецкого законодательства.

В мессенджере заявили, что согласны сотрудничать с правительством ФРГ и удалили нарушающие закон видеозаписи, пообещав делать это и впредь.

Украина

Telegram стал основным коммуникационным приложением с начала полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года: президент Владимир Зеленский каждый день обращался к стране, мессенджер использовался на фронте для связи.

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Однако в своих целях используют его и россияне, в частности для распространения дезинформации и взлома военных групп.

Это заставило Украину рассмотреть возможность запрета Telegram, если компания не внесет определенные изменения, например, не откроет офис в Украине и не удалит вредный или ложный контент.

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Россия

В 2018 году Россия на два года запретила Telegram после того, как соучредитель и генеральный директор компании Павел Дуров не выполнил требования передать властям информацию о некоторых пользователях.

Но запрет не оказал особого влияния, и приложение оставалось источником новостей для многих россиян.

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Несмотря на временную блокировку, официальные каналы в Telegram появились позже у таких государственных ведомств, как МИД РФ и Министерство обороны.

Люди проходят мимо бумажных самолетиков, брошенных участниками акции протеста перед зданием ФСБ на Лубянской площади в Москве.
Люди проходят мимо бумажных самолетиков, брошенных участниками акции протеста перед зданием ФСБ на Лубянской площади в Москве.Pavel Golovkin/Copyright 2018 The AP.

Беларусь

В Беларуси Telegram был ключевым инструментом для обмена информацией об антиправительственных протестах в 2020-21 годах. Это было одно из немногих приложений, которое работало, когда в стране на три дня отключили интернет во время президентских выборов.

В Беларуси опубликован список Telegram-каналов, которые считаются экстремистскими. По данным Amnesty International, присоединившимся к ним пользователям грозит до семи лет тюрьмы.

АРХИВ. 18 августа 2020 года, сторонники белорусской оппозиции собираются на акцию протеста перед зданием правительства на площади Независимости
АРХИВ. 18 августа 2020 года, сторонники белорусской оппозиции собираются на акцию протеста перед зданием правительства на площади НезависимостиDmitri Lovetsky/Copyright 2020 The AP.

Китай

Telegram заблокирован в Китае с 2015 года. Власти КНР считают, что мессенджер угрожает национальной безопасности, в нем якобы распространяется негативный контент и организуются акции протеста и неподконтрольные властям общественные движения.

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Некоторые эксперты считают, что китайские власти сами организовывали "атаки" с критикой правительства и компартии, чтобы дать повод для блокировки.

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Иран

Telegram был заблокирован в Иране с 2018 года после протестов, вспыхнувших годом ранее, участники которых требовали улучшения экономической ситуации в стране.

Правительство обвинило Telegram в содействии протестам и заявило, что нужно поддерживать созданные в Иране приложения.

До введения запрета сообщалось, что половина из примерно 80-миллионного населения Ирана использует Telegram для общения. Многие по-прежнему пользуются им через VPN.

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Индия

Всего через день после ареста Дурова правительство Индии заявило, что проводит расследование в отношении Telegram в связи с предполагаемым использованием мессенджера в преступной деятельности. Решение о запрете может быть принято до завершения расследования.

Предположительно через мессенджер распространялись детская порнография и экзаменационные работы для поступления в вузы, велось манипулирование ценами на акции и осуществлялось вымогательство.

В июле власти страны раскрыли одну из схем, в результате которой администратор канала в Telegram получил более 20 000 евро за манипуляции с ценами на акции компании по производству стальных листов.

Приложение Telegram на экране монитора
Приложение Telegram на экране монитораAlexander Zemlianichenko/AP

"Одним из самых распространенных видов обмана в Telegram является инвестиционное мошенничество, когда пользователя добавляют в группу и предлагают ему инвестировать деньги в акции через поддельное приложение, которое зеркально похоже на официальное приложение для торговли акциями", - сообщили в подразделении полиции Дели по борьбе с киберпреступностью.

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Таиланд

Telegram запрещен в Таиланде с 2020 года из-за использования в антиправительственных протестах того же года, в ходе которых звучали требования об отставке бывшего премьер-министра Праюта Чан-Оча.

Прают Чан-Оча захватил власть в стране в результате переворота 2014 года, будучи командиром сухопутных войск королевства.

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