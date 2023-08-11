Италия перестала выдавать "золотые визы" россиянам и белорусам

На то, чтобы вывести граждан России и Беларуси из программы оформления резидентства в обмен на инвестиции, властям в Риме потребовалось больше года. Еврокомиссия порекомендовала сделать это ещё прошлой весной.

Италия приостановила действие госпрограммы Investor Visa for Italy для граждан России и Беларуси, об этом сообщило на своем сайте Минэкономразвития республики.

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По сообщениям итальянских СМИ, решение об этом было принято в середине июля – более чем через год после рекомендации Еврокомиссии.

Визовые программы для инвесторов или "золотые визы" в странах Евросоюза дают возможность получить вид на жительство в случае крупной инвестиции, покупки недвижимости или добровольного пожертвования НПО.

Это также часто означает автоматическое получение доступа к преимуществам проживания в ЕС, включая свободное перемещение между странами.

Итальянская программа предлагает двухлетний вид на жительство (с возможностью продления на три года) в обмен на:

инвестиции в государственные облигации Италии в размере 2 млн евро,

Италии в размере 2 млн евро, покупку доли в капитале итальянского общества с ограниченной ответственностью в размере 500 тыс. евро,

итальянского общества с ограниченной ответственностью в размере 500 тыс. евро, инвестиции в итальянский инновационный стартап в размере 250 тыс. евро,

в размере 250 тыс. евро, или пожертвование в размере 1 млн евро на благотворительную инициативу в Италии.

Этот срок может быть продлён на три года, а через 10 лет инвестор имеет право получить гражданство.

Почему ЕС рекомендовал приостановить схемы "золотых виз"?

В марте 2022 года Еврокомиссия призвала все страны-члены ЕС приостановить программы выдачи инвесторских виз гражданам России и Беларуси.

В Брюсселе предупредили, что те, "кто подпал под санкции или оказывает значительную поддержку российскому вторжению в Украину", могли получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС – включая свободу передвижения по Шенгенской зоне – по этим схемам.

За почти полтора года широкомасштабного вторжения России в Украину визу "инвестора" получили более 30 россиян. Canva

По данным итальянского издания Altreconomia, за почти полтора года широкомасштабного вторжения России в Украину программой воспользовались не менее 36 граждан России, из них визу "инвестора" сроком на два года получили 32.

Таким образом, россияне обогнали американцев (12) и британцев (12), а также состоятельных граждан из других стран, не входящих в ЕС (23).

Страны ЕС массово закрывают инвесторские программы

Италия – одна из немногих стран ЕС, в которых до сих пор действуют программы "золотых виз".

Европейская комиссия ранее заявляла, что подобные программы представляют собой "риск для безопасности, прозрачности и ценностей" стран объединения.

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В начале года Ирландия отменила программу для иммигрантов-инвесторов (IIP), которая предоставляла право на проживание в Ирландии в обмен на пожертвование в размере 500 тыс. евро или ежегодные инвестиции в экономику страны в размере 1 млн евро в течение трёх лет.

Португалия также отменила свою программу предоставления вида на жительство в обмен на капиталовложения в целях борьбы с ростом цен на недвижимость и аренду.