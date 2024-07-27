Польскую деревню эвакуировали из-за неразорвавшейся ракеты "Катюши"

By Euronews

В поле около польской деревни, расположенной недалеко от немецкой границы, нашли снаряд от советской боевой машины

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Десятки людей были эвакуированы из польской деревни после того, как там была найдена неразорвавшаяся ракета времен Второй мировой войны.

Ракету от пусковой установки "Катюша" обнаружили в поле недалеко от деревни Хлебово, где в марте 1945 года шли тяжелые бои.

Такие снаряды известны большой площадью поражения, поэтому военные установили зону безопасности в 1500 метров.

Офицер местной полиции сообщил, что участок близлежащей скоростной дороги S3 между Щецином и Грыфино, был перекрыт, а из деревни эвакуировали около 80 жителей.