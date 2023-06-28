Россияне в Европе: непонятые или непрошеные гости?

Одни упрекают живущих в Европе россиян в бездействии и аполитичности, другие считают, что многие из них - против Путина и войны, отчаянно нуждаются в понимании и поддержке.

“Я всегда мечтал переехать в Европу”, - говорит молодой человек, представившийся Иваном Сидоровым. Свои настоящие имя и фамилию он называть не стал из-за опасений за свой эмигрантский статус и семью в России.

Удивляясь тому, как легко ему удалось попасть в ЕС, 31-летний мужчина рассказал, как нашёл работу в Литве и переехал туда из Санкт-Петербурга в сентябре прошлого года. Всего за несколько недель до того, как Россия объявила о частичной мобилизации.

“Наш президент, правительство, режим – мы ничего не можем изменить. Если мы попытаемся, то рискуем попасть в тюрьму. Раньше я думал, что у нас есть шанс. Но понял, что это бессмысленно”, – говорит Иван журналисту Euronews. –Их власть слишком сильна".

Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, Иван несколько раз выходил на антивоенные акции протеста в Петербурге. К счастью, ему удалось избежать попадания в поле зрения силовиков. В то время как тысячи других инакомыслящих - были арестованы, избиты, оказались в тюрьмах.

"Мы не в силах изменить ситуацию"

Несмотря на то, что наш собеседник активно высказывается против российского правительства, он сетует на то, что политика всё равно влияет на отношение к нему окружающих.

“До того, как я переехал сюда, думал, что это всё-таки миф. Что между обычными людьми, такими как я, не могут стоять политические проблемы. Я думал, все понимают, что это просто политика, и те, кто уезжает из России, против всего этого, и что это был не их выбор”.

“Но когда я приехал, то удивился тому, насколько всё сложно”.

“Когда люди узнают, что я из России, я вижу, как меняется их выражение лица", — добавляет он.

Иван говорит, что это "сбой в психологии", унаследованный, из прошлого: что в сознании многих "русские ассоциируются с врагами" вне зависисмости от того, кто они есть на самом деле.

Он припомнил случаи, когда окружающие агрессивно, неотступно расспрашивали его о позиции в отношении войны, иногда отпуская оскорбления в его адрес или обидные шутки.

"Правда такова: большая часть населения России к политике равнодушна, — говорит россиянин. — Советский Союз уничтожил всякое желание на неё влиять. Этот режим все 70 лет говорил людям, как они должны жить".

"Насколько режим был авторитарным, настолько они были обессилены", — добавляет наш собеседник.

Литва в знак солидарности с Киевом ввела ряд ограничительных мер в отношении граждан РФ, приостановив выдачу виз вскоре после начала войны и запретив им приобретать недвижимость.

"Я считаю эту политику огромной ошибкой, — утверждает Иван. Люди, которые поддерживают этот бардак, остаются в России. Все остальные уезжают и пытаются начать новую жизнь".

"У нас и так достаточно проблем. Мы потеряли дом. Мы не можем просто так вернуться в Россию".

"Не стричь под одну гребёнку"

В сентябре прошлого года Бенджамин Таллис, эксперт по вопросам международной политики и безопасности, сказал в интервью Euronews, что введение жестких мер в отношении граждан России внутри ЕС необходимо в ответ на агрессию Москвы и чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом.

"Наблюдать, как российская элита наслаждается жизнью в Европе, будто ничего не произошло, в то время как русские продолжают убивать, пытать, насиловать и грабить в Украине — это неправильно", — сказала тогда еще один эксперт, политолог Кристи Райк.

Несмотря на ограничения, введённые многими государствами Евросоюза, в прошлом году более 600 000 граждан России получили шенгенские визы.

В Литве, на новой родине Ивана Сидорова, за видом на жительство обратилось в два раза больше россиян, чем в 2021 году, — почти 4000 человек, — сообщает Департамент миграции страны.

Тем не менее, в других странах ситуация иная.

"Во Франции в этом плане делается всё возможное", — говорит россиянка Надежда Кутепова, юрист и активистка, приехавшая в страну в качестве беженца в 2015 году.

Отношение к ней со стороны общества или государства не изменилось с начала войны в феврале, утверждает наша собеседница, сетуя лишь на извечные "проблемы французской бюрократии".

Правда, Надежда, которая неоднократно протестовала против войны и “пропутинского сообщества” Франции, язвительно отзывается о своих соотечественниках.

“Русские приезжают во Францию, но не хотят принимать участие в антивоенной деятельности”, — объясняет она. Они желают иметь всё и при этом ничего не делать”.

Активистка также говорит, что понимает украинцев, которые "плохо думают" о русских. “Я действительно очень зла из-за того, что люди не выходят на манифестации, потому что считают, что их участие бесполезно”.

“Это неправда”, - добавляет она.

Тем не менее, Надежда Кутепова считает, что Европа должна прилагать больше усилий для интеграции русских, живущих в пределах её границ.

“Европейское сообщество должно быть более внимательным к тому, что делают россияне. Есть опасность, что теми, кто не говорит на местном языке или не понимает историю и культурные коды принимающей страны, займётся российское посольство”.

“Это может создать плохую ситуацию".