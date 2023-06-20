«Люди готовы жить с этим»: россияне настроились на длительную войну

Euronews

По словам экспертов, российское общество сегодня готово к долгой войне

За почти полтора года, минувшие с начала полномасштабного вторжения в Украину, российское общественное мнение неоднократно колебалось, но в целом остаётся стабильным — и не антивоенным.

По данным Левада-Центра (который объявлен российским властями «иноагентом»), верхняя граница числа россиян, которые в целом или с оговорками поддерживают происходящее, составляет три четверти населения. На вопрос «поддерживаете ли вы лично действия российских вооружённых сил в Украине», «определённо да» ответили 43%, и «скорее да» — 33%.

По словам директора Левада-Центра Дениса Волкова, ядро «ястребов», или «Z-патриотов» — это около 25% тех, кто принципиально поддерживает продолжение военных действий, и около 10% тех, кто готов поддержать даже использование ядерного оружия.

Остальные — это те, кто не то чтобы поддерживает саму войну против Украины (или «коллективного Запада»), просто эти граждане России оказались в ситуации, когда война уже началась, и их воспитание и общественные традиции не позволяют им выступать против.

«Тут важна ситуация. Просто ситуация конфликта, потому что есть „свои“ и есть „чужие“. Мы — за своих, против чужих. Тут всё довольно просто», — объясняет такие настроения Денис Волков.

Даже если дело неправое, за которое они воюют, всё равно они наши ребята, наши граждане

«Сейчас поддержка российских войск в обществе в целом возрастает», — рассказывает — «И происходит это не удивительно, почему: потому что даже те, кто были изначально против, теперь уже думают — „Вот, мы ввязались в бой, тем более, что сейчас идёт украинское контрнаступление, сейчас мы не можем проиграть. Это же наши ребята, наши мальчики, наши мужья. Даже если дело неправое, за которое они воюют, всё равно они наши ребята, наши граждане. Поэтому мы не можем не поддерживать их“».

По мнению директора Левада-Центра, есть три ключевых фактора, которые оказывают влияние на общественные настроения в России.

1) Экономика и благосостояние

В марте 2022 года Россия оказалась фактически в ситуации банковской паники — из-за опасений разрушительного эффекта зарубежных санкций. Но российскому руководству удалось стабилизировать ситуацию.

Такие эффекты санкций, как уход крупных компаний и, например, исчезновение привычных магазинов зарубежных марок, затронули прежде всего крупные города, но не всю страну.

«Тут важно понимать, что огромные ресурсы были потрачены на поддержку этих настроений, на поддержку убеждённости, что, в общем, ситуация стабильна. А для многих она даже, может быть, перестала ухудшаться.

Огромные ресурсы были потрачены на поддержку убеждённости, что, в общем, ситуация стабильна

К концу прошлого года были организованы выплаты тем, кто участвует [в боевых действиях], их семьям и просто пенсионерам, просто семьям с детьми. Был повышен минимальный размер оплаты труда.

И если весной прошлого года большую роль сыграла консолидация вокруг власти, против Запада, то к концу года поддержка настроений как раз держится за счет уже экономических факторов», — объясняет директор Левада-Центра.

Уход крупных брендов затронул в основном города, да и то, многие из них «вернулись» в новом облике Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

2) Ситуация на фронте

Отдельно взятые отступления и поражения российской армии не оказывают серьёзного влияния на настроения, отмечает Денис Волков; но постоянные неудачи «накапливаются» в негативном информационном фоне. Информации о числе погибших российских солдат в открытом доступе нет, но с течением времени сам это фактор тоже может оказать большое влияние.

3) Мобилизация

«Частичная мобилизация», объявленная Кремлём осенью 2022 года, могла в теории стать тем самым фактором, который сильно изменил бы общественное мнение в России.

Анна Матвеева, Королевский колледж Лондона:

«На самом деле, в общем, в масштабах страны мобилизовали не так много людей. Но социальный эффект, резонанс был огромный. Поэтому власть после этого поняла, что мобилизацию — если нет какого-то крайнего случая — проводить нельзя, потому что это приводит к росту социальной напряжённости».

Мобилизация осени 2022 поколебала настроения россиян, но так и не изменила AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Пропаганда

Несомненно, важным фактором была и остаётся пропаганда Кремля. Российское руководство максимально старается оборачивать себе на пользу даже собственные просчёты.

Речь идёт о довольно массовом в сегодняшней России движении «помощи фронту» — когда граждане собирают и отправляют всё, что необходимо российским солдатам в Украине — от обуви и продуктов до дронов и радиостанций; то есть фактически, российские граждане восполняют те упущения в снабжении, которые допустило военное и политическое руководство страны.

Парадоксально — провалы государства дают поле для того, чтобы общество вступило в игру

«Да, конечно, люди ругают власть и говорят, что раз власть себя показала беспомощной и неорганизованной, и в богатой стране не могут людям дать приличные ботинки, то__приходится простым людям восполнять такие вот бреши. Поэтому для кого-то это обретает черты такой „народной войны“. То есть парадоксально — провалы государства в обеспечении дают поле для того, чтобы общество вступило в игру», — говорит Анна Матвеева.

Антивоенные настроения

Число россиян, принципиально настроенных против войны, эксперты оценивают в 20% или чуть менее. За полтора года эти цифры практически не изменились.

Антивоенные выступления были весьма заметны в крупных городах России в феврале и марте 2022 года, но быстро сошли на нет. Осенью того же года на фоне «частичной мобилизации» пришла вторая волна выступлений и протестов — на этот раз прежде всего в национальных республиках. Но они были уже менее многочисленными и организованными.

По мнению экспертов, пацифистски настроенных россиян удерживает от выступлений не только и не столько страх последствий, сколько ощущение того, что протесты бессмысленны и ни к чему всё равно не приведут.

«Они живут в обществе, где протесты могут повлечь очень ощутимое наказание вплоть до уголовного. А кроме того, потерю работы, штрафы, остракизм. Так что это и страх, и ощущение того, что протестами изменить ничего невозможно, то есть что человек подвергает себя и своих близких огромной опасности, а добиться этим всё равно ничего нельзя», — объясняет Анна Матвеева.

Россияне не только и не столько боятся участвовать в протестах, сколько считают их безрезультатными AP/Copyright 2022 The AP.

В то же время косвенно настроения общества в Кремле учитывают. По мнению экспертов, объявленная осенью 2022 года «частичная мобилизация» показала российскому руководству «красную линию», которую пересекать не стоит.

Власть просчитывает, до какого предела может пойти общество. Эта грань очень чутко улавливается

«Могут ли граждане своими прямыми действиями повлиять на принятие решений — это другое дело, но общественное настроение, социальная поддержка или не-поддержка, — они властью просчитываются, до какого предела может пойти общество. Эта грань очень чутко улавливается», говорит Анна Матвеева.

Травмирующий фактор

Тем не менее, для многих из тех, кто на словах поддерживает войну или хотя бы не выступает против, полномасштабное вторжение в Украину стало тяжёлым моральным испытанием.

Ресурс на тревогу, на переживание исчерпан, нужно как-то от этого отстраниться

«Люди начали уходить в решение повседневных проблем, экономических проблем. Это был один из механизмов адаптации к тому, что происходит: просто закрыться от новостей, потому что они были очень травмирующими и продолжают быть для многих, даже тех, кто поддерживает. И люди нам говорили: „Слушайте, ну невозможно уже, ресурс на тревогу, на переживание исчерпан, нужно как-то от этого отстраниться, потому что сделать всё равно ничего невозможно“», — рассказывает глава Левада-Центра.

В итоге, многие россияне попросту не следят за войной в Украине — намеренно или нет.

По словам Дениса Волкова, «Люди готовы жить с этим, если их конкретно, напрямую, это не задевает».

Люди готовы жить с этим, если их конкретно, напрямую, это не задевает

_«События в Украине — не самый главный пункт того, о чём россияне думают и волнуются. Есть, может быть, где то четверть, треть населения, которая внимательно следит за событиями._Но в целом другие вещи — карьера, дети, возможности, здоровье, развлечения — они затмевают вот эту „специальную военную операцию, как власть её называет», — говорит Анна Матвеева.