Euronews Green

Каждый месяц Euronews Green выбирает "зеленую" страну и рассказывает о том, как она борется с изменением климата. Страна июля — Португалия.

По данным Службы ЕС по изменению климата "Коперник", июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений. Волны жары и лесные пожары на юге Европы показали, как мало времени осталось для предотвращения климатической катастрофы.

Европейские страны стремятся к достижению нулевого уровня выбросов, не забывая при этом о других важнейших обязательствах в области климата и биоразнообразия.

Каждая страна обладает уникальными ресурсами и прокладывает свой путь к более экологичному будущему. Мы уже рассказывали о том, как это делают Албания, Дания, Исландия и Австрия.

В этом месяце мы отмечаем усилия страны, которая выдвинула ряд важнейших целей по декарбонизации. Она стремится расширить использование возобновляемых источников энергии и помочь гражданам в их стремлении к устойчивому образу жизни.

Вот почему в июле Euronews Green назвал "зеленой" страной месяца Португалию.

Возобновляемые источники энергии

Солнечные панели в Сабугале, Португалия. 2023 год MIGUEL PEREIRA/REUTERS

Будучи членом ЕС, Португалия законодательно закрепила цель достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Ее Национальный план действий в области энергетики и климата до 2030 года определяет путь к климатической нейтральности, и (в соответствии с обновленным планом, разработанным по требованию Брюсселя) он стал еще более амбициозным.

Ранее поставленная цель — достичь того, чтобы 80% электричества производилось с помощью возобновляемых источников энергии — была сдвинута на четыре года, на 2026-й. Это позволит Португалии выйти на чистый ноль на несколько лет раньше, чем планировалось: уже к 2045 году.

В начале 2023-го солнечные панели и ветряные мельницы произвели более половины электроэнергии в Португалии.

"Португалия вступает в следующую стадию энергетического перехода", — заявил в мае аналитик энергетического аналитического центра Ember Мэтт Юэн.

В новом заявлении Министерства охраны окружающей среды и защиты климата Португалии говорится, что этот этап будет включать в себя использование еще большего числа солнечных фотоэлектрических установок, а также "зеленого" водорода и ветра.

"Мы усилили ставку на солнечную энергетику, в том числе децентрализованное производство", — говорится в заявлении правительства.

В июле Португалия также повысила свои амбиции в области морской ветроэнергетики: в конце этого года будет проведен первый аукцион по продаже лицензий на строительство плавучих ветряков у побережья.

Как Португалия помогает гражданам в декарбонизации?

Ребенок ловит мыльные пузыри в Лиссабоне, июль 2023 AP Photo/Armando Franca

Снижение стоимости проезда в общественном транспорте — один из самых простых способов помочь людям сократить выбросы углекислого газа и сделать их жизнь лучше.

В ближайшее время в Португалии будет введен новый национальный железнодорожный проездной билет, позволяющий совершать любое количество поездок на региональных поездах всего за 49 евро в месяц.

Эта схема начинает действовать с 1 августа и описывается правительством как "недорогое и экологически чистое транспортное решение, позволяющее гибко перемещаться по всей стране".

Еще одним "зеленым" проектом является программа Португалии по повышению энергоэффективности жилья стоимостью 100 млн евро. В её рамках будет профинансировано до 85% инвестиций, необходимых для замены "неэффективных" окон в жилых домах.

Она также поможет покрыть расходы на установку солнечных батарей, теплоизоляцию, системы отопления и охлаждения и другое оборудование, необходимое португальцам для повышения самообеспеченности энергией и водой.

Министр по делам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру заявил, что заявки на участие в программе будут приниматься до тех пор, пока не будет достигнута площадь, эквивалентная трем миллионам квадратных метров.

Что означает "страна месяца" по версии Euronews Green?

Каждый месяц мы рассказываем об одной европейской стране, которая выступает в защиту климата, природы и окружающей среды. Зеленая страна месяца может выделяться чем угодно.