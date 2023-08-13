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Польша выставит 10 тысяч военнослужащих на границе с Беларусью

Польские военнослужащие на пресс-конференции министра обороны республики Мариуша Блащака, Яриловка, Подляское воеводство, 12 августа 2023 года.
Польские военнослужащие на пресс-конференции министра обороны республики Мариуша Блащака, Яриловка, Подляское воеводство, 12 августа 2023 года. Авторское право AP Photo/Michal Dyjuk
By Alexander Kazakevich
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Польша перебрасывает дополнительные войска на границу с Беларусью. Несколько тысяч пограничников и солдат будут учиться координировать свои действия, чтобы предотвратить любые возможные провокации. В Минске заявили, что готовы предложить Варшаве план "добрососедства и мира".

Польша планирует направить на защиту восточной границы порядка 10 000 военнослужащих. Об этом объявил министр обороны республики Мариуш Блащак, объяснив этот шаг "дестабилизирующими" действиями соседней Беларуси. 

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Встречаясь с польскими солдатами в приграничной Яриловке, глава ведомства подчеркнул, что усиленное военное присутствие – исключительно сдерживающий фактор, а не враждебный манёвр, как утверждают Минск и Москва.

Нет никаких сомнений в том, что белорусский режим сотрудничает с Кремлём и что атаки на польской границе направлены на дестабилизацию нашей страны.
Мариуш Блащак
министр обороны Польши

В начале месяца Варшава утверждала, что вертолёты белорусской армии нарушили воздушное пространство ЕС. 

"Не рискуйте ехать в Беларусь, можете не вернуться" – литовские власти, которые также высказывали опасения из-за скопления наёмников "группы Вагнера", установили огромные рекламные щиты на границе, которая при этом остаётся открытой. 

В Вильнюсе заявили, что 18 августа закроют 2 КПП ("Шумскас" и "Твярячус") из 6 "в связи с геополитическими обстоятельствами и угрозами". Ранее президент Гитанас Науседа упоминал о возможности полного закрытия границы с Беларусью в качестве крайней меры в случае различных трансграничных гибридных атак.

В пятницу Александр Лукашенко неожиданно заявил, что поручил правительству "наладить контакты" с польской стороной, поскольку Беларусь "не должна забывать о высокотехнологическом Западе".

При этом, по мнению руководителя Беларуси, польское правительство будет "нагнетать обстановку",  чтобы показать, "что они правильно вооружали и перевооружали страну" в преддверии парламентских выборов 15 октября.

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