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Техники устраняют последствия поджогов на железной дороге во Франции

Техники работают над заменой кабелей вдоль железнодорожной линии
Техники работают над заменой кабелей вдоль железнодорожной линии Авторское право Screenshot AP
Авторское право Screenshot AP
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Серия поджогов парализовала движение поездов в Париж, затронув около 800 000 человек по всей Европе, включая спортсменов, направлявшихся на церемонию открытия Олимпийских игр

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Специалисты высокоскоростной железнодорожной сети Франции приступили к устранению последствий серии диверсий, совершенных за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

В результате поджогов и других злонамеренных действий было парализовано движение поездов, связывающих Париж с другими городами, затронув около 800 000 человек по всей Европе, включая спортсменов, направлявшихся на церемонию открытия Олимпийских игр.

По всей видимости, скоординированные атаки были проведены в удаленных от столицы районах, чтобы перекрыть железнодорожные пути в город со всех направлений.

Повреждения коснулись преимущественно труб, содержащих важнейшие кабели сигнализации для системы высокоскоростных поездов TGV. Сообщений о пострадавших не поступало.

Железнодорожный оператор SNCF заявил, что в связи с этим будут усилены меры безопасности по всей сети.

В заявлении компании говорится о постепенном улучшении качества услуг, но на некоторых линиях перебои сохранятся.

"В координации с силами правопорядка было усилено наблюдение за сетью на земле и в воздухе с использованием как человеческих, так и технических ресурсов", - говорится в заявлении.

Сообщения о пожарах поступили рано утром в пятницу вблизи путей на трех отдельных линиях, что вызвало массовые перебои в работе.

Еще одна попытка поджога, на юге страны, была пресечена сотрудниками железной дороги, которые отпугнули нескольких подозреваемых.

Министры французского правительства выразили сожаление по поводу предполагаемых актов вандализма, заявив при этом, что никаких признаков прямой связи с Олимпийскими играми нет.

Патрис Вергрьете, министр-делегат по транспорту Франции, заявил, что в ближайшие несколько дней движение нескольких высокоскоростных поездов TGV будет приостановлено.

"Я решительно осуждаю эти преступные действия, которые поставят под угрозу поездки в отпуск для многих французов, - сказал он. - Большое спасибо командам SNCF, которые прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить движение".

Техники устраняют последствия актов вандализма
Техники устраняют последствия актов вандализмаScreenshot AP

Амели Удеа-Кастера, министр спорта, заявила, что "самым решительным образом" осуждает произошедшее.

"Это действительно ужасно, - сказала она. - Действовать против игр - значит действовать против Франции, против своей страны".

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