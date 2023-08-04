Премьер Италии Джорджа Мелони подала в суд на солиста Placebo

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на солиста группы Placebo Брайана Молко за то, что он назвал ее "фашисткой и расисткой", выступая на концерте в Турине.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на солиста рок-группы Placebo после того, как он назвал ее "фашисткой и расисткой" на концерте в июле.

Выступая перед 5 тысячами поклонников на сцене фестиваля Sonic Park в Турине, Брайан Молко назвал главу итальянского правительства "куском дерьма", "фашисткой и расисткой".

Прокуратура Турина начала расследование в отношении Молко по обвинению в "неуважении к институтам власти". В случае вынесения обвинительного приговора музыкант может быть оштрафован на сумму до 5 000 евро.

Адвокаты Мелони обратились в суд и подали иск о клевете.

Это не первый случай, когда Мелони, возглавляющая ультраправую партию "Братья Италии", подает похожий иск. В прошлом году она подала в суд на редакцию газеты Domani.

Тогда Domani утверждала, что Мелони пыталась помочь депутату от своей партии получить государственный контракт на закупку защитных масок во время пандемии Covid-19. Мелони отвергла это обвинение и потребовала от газеты возмещения ущерба в размере 25 000 евро. Судебный процесс должен начаться в июле 2024 года.

Автор романа "Гоморра" Роберто Савиано также предстанет перед судом за свои высказывания в адрес Мелони по поводу ее позиции в отношении иммиграции. В случае вынесения обвинительного приговора писателю грозит до трех лет лишения свободы.

По данным журналистских ассоциаций, в Италии один из самых высоких показателей в Европе по числу исков о клевете против СМИ.

Согласно уголовному кодексу Италии, за "публичную клевету на республику", к которой относятся правительство, парламент, суды и армия, грозит штраф в размере от 1 000 до 5 000 евро.

Международный институт прессы вместе со своими партнерами по программе быстрого реагирования на проблемы свободы СМИ обратился к итальянскому парламенту с призывом провести комплексную ревизию итальянских законов о диффамации, приведя их в соответствие с международными стандартами в области свободы выражения мнений.