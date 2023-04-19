Низкая стоимость жизни и высокое качество: лучшие страны ЕС для цифровых кочевников

Euronews Travel

Великобритания - одна из самых дорогих стран в мире со средней стоимостью жизни 1461 фунт стерлингов (€1652) в месяц.

Поэтому неудивительно, что каждый десятый британец переезжает за границу в поисках лучшего. Жители туманного Альбиона составляют 8 процентов от общего числа цифровых кочевников в мире.

На самом деле, жители Северной Европы составляют большую часть удаленных работников. Например, многие скандинавы предпочитают работать, путешествуя.

Если вы хотите присоединиться к ним, но не знаете, куда податься, этот список для вас.

Платформа онлайн-обучения Laba изучила индексы стоимости жизни, арендной платы и качества жизни, а также налоговые ставки всех европейских стран, которые предлагают визы для цифровых кочевников. В рейтинге использовался индекс качества жизни сайта Numbeo, который учитывает такие факторы, как загрязнение окружающей среды, безопасность, здоровье и климат, чтобы дать каждой стране оценку.

На основе этих данных они составили список лучших направлений, куда могут переехать британцы, чтобы получить примерно такое же качество жизни - или даже лучше - при гораздо меньших затратах.

7. Вино и пицца в Италии

Жизнь в Италии обойдется вам в среднем около 1120 евро в месяц. При этом большую часть зарплаты вы будете забирать домой, а налоги для цифровых кочевников относительно низки - 5 процентов.

Вы можете наблюдать закаты над Средиземным морем, наслаждаясь солнцем и теплой погодой и пополняя свой сберегательный счет.

Индекс качества жизни в Италии составляет 141 - чуть ниже, чем в Великобритании (166), но благодаря большему количеству солнца и теплой погоде вы вряд ли заметите разницу.

Италия еще официально не ввела визу цифрового кочевника, несмотря на то, что в прошлом году подписала соответствующий закон, поэтому вам, возможно, придется подождать, пока детали не будут уточнены, если хотите поехать. Вот какие визы доступны сейчас.

6. Работа в одной из самых экологически чистых стран Европы: Латвия

Стоимость жизни в Латвии составляет около 787 евро в месяц - самая низкая в этом списке. И это значительное снижение расходов сопровождается лишь незначительным снижением качества жизни с индексом 153 против 166 в Великобритании.

Цифровые кочевники платят налоги в размере 15 процентов, а фрилансеры и удаленные работники могут оставаться там в течение года.

Зимы здесь намного холоднее, чем в других странах, и вам, вероятно, придется выучить латышский язык. Но если вы ищете что-то отличное от больших городов или пляжей и любите изучать новые языки, то этот вариант может вам подойти.

Столица Латвии Рига Pixabay

5. Пиво после работы: Чехия

Оживленная столица Чехии Прага уже пользуется популярностью среди экспатов. Низкая стоимость жизни и хорошо развитая инфраструктура делают ее привлекательной для тех, кто хочет жить за границей.

Проживание в Чехии обойдется вам в среднем в 924 евро в месяц, цифровые кочевники платят налоги в размере 15 процентов. Сумма может варьироваться в зависимости от того, где вы решили остановиться: проживание в крупных городах будет стоить дороже.

Тем не менее, это все равно будет дешевле, чем проживание в Лондоне, а индекс качества жизни в Чехии составляет 164 балла, то есть примерно такой же, как и в Великобритании.

По визе цифрового кочевника вы можете остаться в стране на срок до одного года, но есть возможность продлить срок пребывания и после этого, если вы влюбитесь в страну.

4. Воспользуйтесь новой испанской визой цифрового кочевника

Индекс качества жизни в Испании значительно выше, чем в Великобритании, и составляет 174 балла, а стоимость жизни в Испании примерно на 566 евро в месяц меньше.

Проживание в Испании обойдется вам в среднем в 1045 евро в месяц, что для данного списка довольно высокая стоимость. Но это стоит того ради невероятного климата, прекрасных пляжей и культуры. Если вы ищете место, где удаленная работа будет похожа на отпуск, то Испания может стать идеальным выбором.

Эта страна только в начале этого года ввела визу цифрового кочевника, которая дает возможность гражданам стран, не входящих в ЕС, жить и работать там сроком до пяти лет. Налоги для цифровых кочевников составляют 24 процента.

Пляжи Испании ждут цифровых кочевников Pixabay

3. Наслаждайтесь 300 солнечными днями в году в Португалии

Теплая погода, невероятные пляжи и уровень жизни сделали Португалию одним из лучших мест для цифровых кочевников. Высокоскоростной интернет и расцвет технологической сцены также способствуют этому.

Стоимость жизни в этой стране составляет около 897 евро в месяц. Деньги, заработанные в стране, облагаются 20-процентным налогом, что все же ниже 48-процентной ставки, стандартной для Португалии.

Индекс качества жизни здесь примерно такой же, как в Великобритании - 164, но здесь хорошая развита инфраструктура, есть высокоскоростной интернет, эффективный общественный транспорт. От оживленного Лиссабона до красивых, изрезанных пляжей Серебряного берега - здесь найдется что-то для каждого.

Португальская виза цифрового кочевника дает вам возможность остаться в стране на срок до одного года.

2. Снимайте стресс в саунах Эстонии

Эстония предлагает хороший баланс между высоким качеством жизни и низкой стоимостью жизни для цифровых кочевников. Проживание здесь обойдется вам примерно в 936 евро в месяц, но первые шесть месяцев вы не будете платить налоги, а значит, ваша зарплата будет немного больше.

Благодаря такой благоприятной атмосфере для удаленных работников страна также предлагает программу электронного резидентства. Это позволяет предпринимателям открыть и управлять компанией, расположенной в ЕС, удаленно.

Качество жизни в стране выше, чем в Великобритании, - индекс 174. Ее природные ландшафты означают, что вам будет что исследовать после окончания рабочего дня. Культура сауны в Эстонии берет свое начало в 13 веке, поэтому трудно будет вернуться домой, не испробовав ее.

Эстонская виза цифрового кочевника позволяет вам оставаться в стране до года, но, в отличие от других стран в этом списке, у вас нет возможности продлить ее дольше этого срока.

1. Работайте на потрясающих побережьях Хорватии

Хорватия не облагается налогами для цифровых кочевников, а ежемесячные расходы на проживание составляют в среднем 822 евро. Эти факторы в совокупности и позволили ей занять первое место в списке.

Ее индекс качества жизни составляет 163 балла, что примерно соответствует показателю Великобритании, а это значит, что британцы будут чувствовать себя как дома - но с чуть большим количеством солнечного света.

Удаленная работа из Хорватии - это множество возможностей для приключений Canva

Туристы приезжают со всего мира, чтобы увидеть тысячи километров побережья Хорватии, невероятные древние города и яркую культуру. Здесь около 2 700 солнечных часов в году, а летом температура редко опускается ниже 20C.

Столица Загреб - одно из самых популярных мест для цифровых кочевников, здесь растет число коворкинг-центров, где можно найти друзей.

Цифровые кочевники могут оставаться в стране на срок от шести месяцев до года, и для подачи заявки вам необходимо работать в компании за пределами страны.