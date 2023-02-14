Шейн Перлман был цифровым кочевником 23 года, пока не поселился с семьёй на Канарских островах. После нескольких месяцев утомительной бумажной волокиты, ему удалось начать новый бизнес в Испании. Теперь, в качестве партнёра Repeople - крупнейшего в стране сообщества удалённых работников, он помогает другим профессионалам.

"Когда мне в голову пришла идея сообщества цифровых кочевников, я сказал себе: "Нам нужно сделать так, чтобы семьям было проще работать". Лично я не мог, потому что у меня был неправильный тип визы", - вспоминает Шейн.

В декабре 2022 года испанский парламент принял законопроект о новом типе виз, который позволит цифровым кочевникам оставаться в стране до трёх лет. Цель нового закона о стартапах - привлечь таких высококлассных специалистов, как Шейн, и сделать их частью творческого сообщества.

Мы используем слово "кочевник", но кочевник - это такая необычная форма туризма. С новой визой вы можете разорвать этот цикл аутсайдера, вы можете жить в стране достаточно долго, чтобы начать узнавать соседей. Именно так происходят инновации, именно так создаются рабочие места, и на это требуется немного времени Шейн Перлман предприниматель, партнер компании Repeople

Сегодня Шейн приехал в Мадрид, чтобы поделиться опытом на конференции, организованной Enisa - Национальной инновационной компанией Испании.

"На подобных мероприятиях цифровые кочевники и испанские компании устанавливают связи и создают возможные альянсы. Цель в том, чтобы создать пул талантов для испанской экосистемы стартапов", - передаёт из Мадрида специальный корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

Новый закон также предусматривает налоговые преимущества в первые пять лет для работников стартапов и инвесторов, которые вкладывают в них средства.

Первые пять лет - это те годы, когда стартапу необходимо удерживать как можно больше талантов, чтобы иметь возможность расти. Именно поэтому опционы и инвестиционные налоговые вычеты считаются основополагающими Хосе Байон генеральный директор Enisa

По мнению специалистов инновационного инкубатора Мадрида, новый закон принесет пользу 23 000 стартапов, таких как Komborebi. После трёх лет жизни этот стартап, специализирующийся на решениях в области искусственного интеллекта, готов выпустить на рынок своё первое детище.

Главная трудность заключается в том, что всё то время, пока вы разрабатываете продукт, пока вы выпускаете его на рынок и пока у вас нет первых клиентов, все расходы - для вас Альберто Торрес директор по технологиям Komorebi

Пройдя первый этап, Komborebi (как и любой стартап) сталкивается с другой проблемой: необходимостью дальнейшего роста, передаёт из Мадрида спецкорр Euronews Хайме Веласкес.