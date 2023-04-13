Хотите получить деньги за переезд в Испанию или Италию? Там есть города, нуждающиеся в новых жителях

Европейские города с сокращающимся населением предлагают щедрые денежные гранты для новых жителей.

Многие сельские районы сталкиваются со старением населения, поскольку молодежь переезжает в города или по разным причинам не обзаводится детьми.

В качестве решения проблемы некоторые местные органы власти поощряют сограждан и иностранцев переезжать, завлекая их крупными денежными пособиями.

Euronews представляет вашему вниманию список городов в Европе, которые заплатят вам за переезд.

Альпийские виды в Альбинене, Швейцария

Почему бы не пожить в городке с видом на Альпы? Canva

В Альбинене в Швейцарских Альпах проживает менее 250 человек. Чтобы увеличить численность населения, небольшой муниципалитет решил платить семейным парам примерно по 50 тысяч швейцарских франков (€50 735) за переезд.

Расположенная на склоне горы в кантоне Вале живописная деревня находится чуть более чем в часе езды от знаменитого горнолыжного курорта Вербье.

Взрослые до 45 лет получат 25 тысяч франков (€25 300) на переезд, плюс 10 тысяч франков (€10 120) на каждого ребенка.

Программа открыта только для граждан Швейцарии или иностранцев, которые прожили в стране достаточно долго, чтобы получить вид на жительство.

Заявители также обязаны обосноваться в доме стоимостью не менее 200 тысяч франков (€202 310) и взять на себя обязательство прожить в Альбинене не менее 10 лет. Иначе деньги придется вернуть.

Переезд в горы в Понга, Испания

Если не получится в Альпах, можно отправиться в Кантабрийские горы Canva

Понга, город с населением 600 человек на северо-западе Испании, заплатит британцам по 2 600 фунтов стерлингов (€2 971) за переезд. Еще 2 600 фунтов стерлингов будет выделено на каждого родившегося там ребенка.

В этом регионе находится биосферный заповедник ЮНЕСКО. Кантабрийские горы отлично подходят для любителей пеших прогулок. До побережья всего час езды.

Граждане Соединенного Королевства, чтобы воспользоваться предложением, должны обязаться прожить в Понге не менее пяти лет.

За спокойной жизнью в Рубьяну, Испания

Идиллические испанские пейзажи ждут вас в Галисии Canva

Испанская деревня Рубьяна в Галисии платит экспатам до 150 евро в месяц за проживание.

Эта программа ориентирована на семьи с детьми в надежде увеличить число учащихся в местных школах.

Рубьяна расположена на северо-западе Испании, в 2,5 часах к востоку от Сантьяго-де-Компостела.

Исследуйте пляжи и деревни солнечной Калабрии, Италия

Калабрия ждет не только туристов Canva

В Калабрии, юго-западном регионе Италии, переезд в деревню с населением две тысячи человек или меньше позволит вам заработать до 28 000 евро.

Эта инициатива направлена на борьбу с оттоком населения.

Желающие подать заявку должны быть не старше 40 лет и прибыть в регион в течение 90 дней после принятия заявки. Они также должны открыть свой бизнес или найти работу.

Жизнь среди оливковых рощ в Пресичче-Акварике, Италия

Пресичче-Акварика находится на юге Италии Canva

Пресичче-Акварика в южном итальянском регионе Апулия готова платить новым жителям до 30 тысяч евро за переезд.

Муниципалитет состоит из двух городов - Пресичче и Акварика-дель-Капо - окруженных сельской местностью с оливковыми рощами.

Чтобы иметь право подать заявку, необходимо официально переехать в Италию.

Предоставленные властями средства должны быть использованы для покупки и ремонта нежилой недвижимости в этом районе (ее тут немало).

За каждого рожденного ребенка будет выплачиваться еще по тысяче евро.

Перебраться на берега Сардинии, Италия

Сардиния знаменита своими пляжами Canva

Власти итальянского острова Сардиния предлагают 15 тысяч евро за переезд.

Известная своими песчаными пляжами, голубым небом и бирюзовыми водами Сардиния столкнулась с проблемой сокращения численности сельского населения, поскольку молодежь уезжает на заработки за границу.

Для борьбы с оттоком населения правительство выделило 45 миллионов евро на три тысячи грантов на переезд.

Чтобы иметь право на получение такого гранта, необходимо переехать в один из муниципалитетов острова с населением менее трех тысяч человек.

Деньги должны быть использованы для покупки или ремонта жилья. Размер гранта не может превышать половины общей стоимости дома или ремонта. Это означает, что в некоторых случаях сумма может быть уменьшена.

Получатели обязуются проживать на Сардинии постоянно и должны зарегистрироваться в течение 18 месяцев после прибытия.