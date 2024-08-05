Камерный туризм: в старинных домах Румынии вы отдохнете без посторонних глаз

By Euronews

Отдых в отеле "все включено" с шумными ресторанами или полное погружение в природу, тишину и комфорт уединения? В Румынии владельцы старинных домов переоборудуют их для туристов, гарантируя гостям отдых без посторонних глаз.

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Вместо многолюдных курортов - уютные гостевые дома: спрос на индивидуальный экотуризм в мире растет. Это не оставили без внимания в Румынии, там в селе Симон полным ходом идет реставрация старых домов с прицелом на прием постояльцев.

Луминита Черебету - владелица одного из таких коттеджей - рассказывает о прелести сельского формата отдыха. "Это особенная традиция, с ней вы получаете возможность провести отпуск без посторонних глаз. Как только гость входит в ворота, он погружается в нужное ему уединение, окунается в романтическую, комфортную удаленность. Если люди хотят выпить кофе в пижаме, то могут сделать это во дворе. Если хотят позагорать, прогуляться по саду, приготовить барбекю - пожалуйста, тут возможно все".

Постояльцы Луминиты согласны: это - особенный вид отдыха. "Приехав, сразу чувствуешь энергию этого места", - признается пожилая женщина. "Мы наслаждаемся тишиной и природой!", - подтверждает молодой мужчина.

Многие владельцы традиционных домов - еще и коллекционеры, они хранят печи, предметы утвари, которыми пользовались их предки. Приезжая сюда, вы оставляете шумный мир за порогом, окунаетесь в тишину и, кажется, совершаете путешествие во времени.