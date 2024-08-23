By Agnieszka Zielińska

Библиофилам и любителям пещер стоит обратить внимание на недооцененные места в Испании: неизвестные многим города таят много тайн и открытий. Они приглашают туристов к себе.

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Пляжные города Испании находятся на грани срыва. Этим летом улицы от Барселоны до Малаги заполнили протесты, жители требуют, чтобы туристы возвращались домой.

Но вдали от переполненного людьми побережья страны обезлюдевшие городки и деревни стремятся наверстать упущенное.

"На протяжении многих лет Испания пропагандировала туризм, ориентированный на солнце и пляжи, - говорит Франсиско Местре, президент организации Los Pueblos Más Bonitos de España. - Однако именно деревни и маленькие городки внутри Испании демонстрируют аутентичность страны".

Созданная по образцу французской ассоциации "Les Plus Beaux Villages de France", организация за последнее десятилетие внесла в свой список 116 самых красивых испанских деревень и городов за их архитектуру, культурное наследие и зеленые насаждения.

Руины древнего замка Аненто Canva

Среди них - Аненто, живописная деревня, расположенная в известняковой долине в провинции Сарагоса.

За 10 лет она прошла путь от 100 жителей и 2 000 посетителей в год до 45 000 туристов в год. Они приезжают сюда ради бирюзового природного источника и поразительной готической церкви.

Чтобы сохранить этот импульс, в деревне недавно были построены два новых ресторана, отель, агроусадьбы и туристический офис, а бывшее футбольное поле было переоборудовано в автостоянку.

Это не единственный испанский город, стремящийся обратить вспять процесс депопуляции с помощью туризма.

От шахты до литературы: возрождение крошечной испанской деревни

Либрос пишет новую страницу своей истории в качестве литературной столицы Испании Agnieszka Zielińska

Несмотря на свое название, которое в переводе с испанского означает "книги", в деревне Либрос нет библиотеки.

Многие считают, что ее название связано с формой гор, которые окружают поселение, расположенное в долине в восточной провинции Теруэль.

Но теперь Либрос использует свое название, чтобы вновь стать литературной столицей Испании.

После закрытия серных рудников в 1956 году Либрос столкнулся с проблемой обезлюдения, и сегодня в нем проживает всего 114 человек.

Но у мэра есть план по возвращению деревне былой славы.

Во время одного из кинофестивалей ассоциации Mi Pueblo Lee ("Моя деревня читает") возникла идея сделать Либрос литературной столицей.

Литературный фестиваль в деревне любителей книг Либрос Agnieszka Zielińska

Сообщение на сайте X писательницы из Наварры Марибель Медины с вопросом, почему в деревне нет библиотеки, привело к тому, что в Либрос стали поступать книги со всех уголков мира, от Аргентины до Германии. В течение года было отправлено более 50 000 книг.

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В конце этого года в Либросе начнется строительство отеля-библиотеки, где будут храниться подаренные книги, а также планируется перепланировка бывшего шахтерского района.

Улицы в городе уже названы в честь известных писателей, а в планах - создание литературной аллеи с фонарями, на которых будут написаны цитаты из книг.

"Уже с первого твита Медины в поселке начали появляться туристы, - говорит мэр Рауль Арана Каломарде. - Пока у нас есть только два гостевых дома для туристов, но они уже вызывают большой интерес, поэтому скоро мы построим отель на 20 номеров. К нам приезжают туристы, которые хотят спокойствия и активного отдыха среди реки, гор и лесов".

Для таких городов, как Аненто и Либрос, туризм - это не только возможность поднять экономику, но и просто выжить, поскольку он создает рабочие места и привлекает новых жителей.

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Променяйте побережье Испании на пещерные отели и подземные спа-центры

Квартира Oro y Arcilla в пещерах Гуадикс Agnieszka Zielińska

Менее чем в двух часах езды на поезде от Малаги, Гвадикс также прилагает все усилия, чтобы переманить туристов с многолюдного испанского побережья в свои скалистые внутренние районы.

Здесь оливковые рощи переходят в неровный охристый рельеф, скрывающий интригующие подземные дома, благодаря которым город с населением 20 000 человек получил титул "Европейской столицы пещер".

Хотя некоторые из них были заселены с доисторических времен, Гвадикс только недавно стал привлекать внимание туристов.

"Геопарк ЮНЕСКО помог городу появиться на туристической карте, - говорит Мария Пас Экспосито Аранда из туристического офиса Гуадикса, имея в виду, что в 2020 году город станет частью Глобальной сети геопарков. - Если раньше туристы появлялись здесь лишь проездои, то сегодня многие из них проводят здесь несколько дней. Испанские туристы приезжают летом, а иностранные - зимой".

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Прошло 30 лет с тех пор, как в провинции Гранада были построены первые пещерные отели. Сегодня в геопарке их более 2 000, и постоянно появляются новые.

"С каждым годом в Гуадикс приезжает все больше туристов, - говорит Анхель Оллер дель Агила, который недавно открыл Oro y Arcilla, комплекс из трех туристических апартаментов в пещерах. - Сейчас наблюдается бум на квартиры в пещерах, поэтому я не сомневался, что стоит вложить сюда деньги".

Вид на Гвадикс с его белыми трубами Agnieszka Zielińska

Со смотровых площадок в городе можно увидеть множество белых дымоходов, каждый из которых соответствует одной из подземных пещер. Это часть их вентиляционной системы.

"Пещеры - это лучшая синергия между человеком и природой, - говорит Наталия Гвидани из Ассоциации андалузских пещер. - Внутри тихо, так что есть возможность расслабиться. Температура держится на уровне 18-22 градусов, поэтому не требуется кондиционирование или подогрев воздуха. Это не только экономично, но и, прежде всего, экологично".

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Владельцы отелей - не единственные, кто наживается на этих преимуществах в Гвадиксе. В подземной сети города также появились винодельни, рестораны, спа-салоны и даже часовни. Многие жители пещерного поселения также приглашают туристов в свои дома, чтобы показать им, каковы условия жизни под землей.

Подземную часовню в приходе Сан-Педро-Поведа ежегодно посещают более 50 000 туристов, причем не только католиков.

"Одни ищут здесь положительную энергию, для других это место воспоминаний. Другие обновляют свои обеты, крестят здесь своих детей или молятся за близких", - говорит Мануэль Амескуа Морильяс, священник двух приходов - Богоматери Грейс и Сан-Педро-Поведа.

В центре города можно полюбоваться руинами римского театра, построенного в 25 году нашей эры, а также собором в стиле барокко и мавританской Алькасабой (крепостью). Но что делает Гвадикс уникальным на карте Европы, так это его пещерное поселение.

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Это его бренд и способ привлечь туристов, которые хотят в тишине и покое отдохнуть от цивилизации.