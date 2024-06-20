Противники предложения заявляют, что так глубоко в частную жизнь пользователей не проникают даже Китай и Россия

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20 июня в Брюсселе могут согласовать формулировку положения о защите детей в интернете, которое обяжет сервисы обмена зашифрованными сообщениями, такие как WhatsApp и Messenger, сканировать изображения всех пользователей.

Эта технология, известная как «мониторинг загрузок» — часть компромисса, направленного на выход из тупика в затянувшихся переговорах по регулированию сексуального насилия над детьми (CSAM). Его предложили ещё в 2022 году, но дискуссии затянулись из-за разногласий между странами ЕС и Европарламентом по поводу сквозного шифрования — технологии, при которой только отправитель и получатель могут читать свои сообщения. Эксперты опасаются, что предложение может нарушить гражданские свободы и сделать возможной массовую слежку.

«Мониторинг загрузок» был предложен в мае Бельгией, председательствующей в ЕС, и пока это последняя попытка найти компромисс.

Фото, видео и ссылки под наблюдением

Новая поправка обяжет сервисы, такие как WhatsApp, Messenger, Signal или Telegram, интегрировать в свои системы технологию сканирования фотографий, видео и URL. Эти сканеры будут анализировать контент на предмет обнаружения изображений сексуального насилия над детьми и сообщать о них властям.

Пользователям будет предложено всплывающее окно, позволяющее дать согласие на сканирование, но если они откажутся, то услуги будут ограничены: можно будет отправлять текстовые сообщения, но не фотографии, видео или ссылки.

Зачем была внесена поправка

Дебаты между дипломатами 27 государств-членов разделились на сторонников неприкосновенности частной жизни и тех, кто ставит во главу угла безопасность, что затормозило прогресс на несколько месяцев. Блокирующее большинство выступало против поправки.

Несколько стран, включая Францию, выступили против любого предложения, которое могло бы повлиять на шифрование, и бельгийская поправка позволила продолжить переговоры: контент будет сканироваться перед отправкой, а значит, само сообщение останется зашифрованным.

Почему модерация загрузок вызывает споры?

Критики предупреждают о возможном скатывании к массовой слежке:

«Мы стоим на пороге такого экстремального режима слежки, какого нет нигде в свободном мире. Даже России и Китаю не удавалось установить „жучки“ в нашем кармане в таком масштабе, как это собирается сделать ЕС», — говорит Патрик Брейер, депутат Европарламента от Пиратской партии Германии.

Каллум Воуг, эксперт по неприкосновенности частной жизни из НПО Internet Society, согласен с этим мнением, заявив Euronews, что «предложенная компромиссная формулировка всё равно откроет дверь для незаконного массового наблюдения и подорвёт ценность сквозного шифрования как инструмента безопасности и конфиденциальности».

Юридическая служба Совета ЕС выразила сомнения в том, что предложенный текст совместим с законами о правах человека, запрещающими всеобщую слежку.

Профессиональные сообщества подняли вопрос и о том, насколько вообще выполнимо это предложение на практике. «Недостатки бельгийского предложения — большое количество ложных срабатываний, блокировка законопослушных пользователей. Оно также может перегрузить системы правоохранительных органов», — полагает Клаудия Канеллес Куарони, старший менеджер по политике ассоциации CCIA, которая представляет компании, работающие в сфере IT.

Элла Якубовска, руководитель отдела политики международной правозащитной группы EDRi (European Digital Rights): «эксперты единодушно считают такую технологию равносильной шпионскому ПО: по сути, это „бэкдор“, уязвимое место в устройстве, которым могут воспользоваться хакеры и злоумышленники».

Мередит Уиттакер, главы компании Signal Foundation, высказываетсяпротив модерации, заявляя, что она «создаст уязвимость, которой смогут воспользоваться хакеры и враждебные государства, обесценив несокрушимую математическую защиту и заменив её уязвимостью высокой степени опасности». Уиттакер пригрозила прекратить деятельность Signal в ЕС, если правило будет введено в действие.

Когда появится модерация загрузок?

Если представители стран ЕС придут к согласию, это подготовит почву для начала переговоров между Европейским парламентом, Еврокомиссией и Европейским Советом. Дискуссии такого формата организует страна-председатель ЕС, а в июле председательство перейдёт от Бельгии к Венгрии. Кроме того, Европейский парламент после недавних выборов будет окончательно сформирован ближе к осени. Так что и введение в действие новых мер произойдёт не раньше осени.

Представляя приоритеты своего председательства, Венгрия пообещала «работать над долгосрочным законодательным решением в целях борьбы с сексуальным насилием над детьми в интернете, а также над пересмотром директивы против сексуальной эксплуатации детей».

Ожидается, что предстоящие дискуссии будут напряжёнными, учитывая, что парламент исключил возможность обхода сквозного шифрования.

Страны ЕС и парламент должны прийти к соглашению до апреля 2026 г., когда истечёт срок действия исключения , позволяющего социальным сетям самостоятельно модерировать контент. После этого, возможно, не останется никаких препятствий для обмена конфиденциальными изображениями.