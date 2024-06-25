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Компании видят недоработки в базе данных прозрачности модерации контента

Комиссары ЕС Маргарет Вестагер и Тьерри Бретон во время пресс-конференции.
Комиссары ЕС Маргарет Вестагер и Тьерри Бретон во время пресс-конференции. Авторское право Olivier Hoslet/AP
Авторское право Olivier Hoslet/AP
By Cynthia Kroet
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Регистрация онлайн-платформ займет несколько месяцев, говорят в Еврокомиссии.

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Только одна онлайн-платформа, не входящая в категорию VLOP, подает уведомления об удалении контента в базу данных прозрачности модерации, созданную в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, отвечая на вопросы парламентариев.

Согласно закону, который стал применяться ко всем платформам с 17 февраля этого года, они должны предоставлять четкие и конкретные данные о своих решениях по модерации контента. Все провайдеры платформ обязаны направлять эту информацию в созданную Еврокомиссией базу данных прозрачности (DSA Transparency Database), которая находится в открытом доступе.

С августа прошлого года это правило уже применяется к крупнейшим компаниям, таким как Facebook, TikTok и Amazon, обозначенным как VLOP (Very Large Online Platforms).

Для небольших платформ, которые имеют менее 45 миллионов активных пользователей в месяц в ЕС, 27 национальные регуляторы (координаторы цифровых услуг) являются основной контактной организацией, чтобы убедить их оправлять решения в базу данных прозрачности модерации контента.

"В настоящее время одна платформа, не относящаяся к категории VLOP, активно подает заявки в базу данных прозрачности, а 30 платформ, не относящихся к категории VLOP, были подключены своими регуляторами и завершают тестирование систем подачи заявок, - сказал Бретон.

В базе данных видно, что единственная платформа не входящая в категорию VLOP, представившая информацию, - это Joom, латвийская группа компаний электронной коммерции и финтеха, которая перенесла штаб-квартиру в Лиссабон в 2022 году.

Процедуры против шести стран из-за нарушений

Еврокомиссия заявила, что она обратилась к некоторым государствам-членам ЕС для скорейшего создания национальных органов, но ожидает, что процесс займет несколько месяцев.

В апреле Брюссель принял меры против трех стран - Эстонии, Польши и Словакии - за то, что они опоздали с назначением своих регуляторов, и в отношении трех других - Кипра, Чехии и Португалии - за то, что они не наделили эти ведомства необходимыми полномочиями для выполнения задач. Крайний срок для этого истёк 17 февраля.

Национальные регуляторы являются основным контактным лицом онлайн-платформ, помогающим Комиссии собирать доказательства по реализации положений закона.

В интервью Euronews в марте Джон Эванс, глава ирландского регулятора Coimisiún na Meán, заявил, что его ведомство намерено контролировать около 400 других сервисов, помимо VLOP, штаб-квартиры которых находятся в Ирландии. Среди зарегистрированных в Ирландии крупных технологических компаний - Google, TikTok и X.

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