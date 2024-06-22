Крупнейшая турецкая криптовалютная биржа BtcTurk взломана

Использование криптовалют в Турции начало стремительно расти после 2020 года в качестве защиты от глубокого падения стоимости лиры.

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Крупнейшая турецкая криптовалютная биржа BtcTurk сообщила в субботу о взломе своей площадки, а популярный биткоин-аналитик ZachXBT утверждает, что сумма похищенных средств составила около 51 миллиона евро.

"Наша команда обнаружила, что 22 июня 2024 года на платформу была совершена кибератака, которая привела к неконтролируемому снятию средств. Кибератака затронула только некоторые остатки на горячих кошельках 10 криптовалют, а наши холодные кошельки, где хранится большая часть активов, находятся в безопасности", - говорится в заявлении биржи.

Горячий кошелек - это криптовалютный кошелек, который всегда подключен к интернету или другому подключенному устройству, в то время как холодный кошелек находится в автономном режиме и поэтому защищен от взлома.

"Финансовая устойчивость BtcTurk значительно превышает суммы, пострадавшие от этой атаки, и активы пользователей не будут затронуты этими потерями", - добавили на бирже.

Биржа также добавила, что проводит "детальное расследование" по этому вопросу, и органы безопасности были уведомлены.

"В качестве меры предосторожности депозиты и вывод криптовалюты были остановлены и будут доступны для использования, как только наша работа будет завершена", - говорится в заключении BtcTurk.

Криптовалюты очень популярны в Турции, и страна занимает четвертое место в мире по объему криптовалютного рынка.

Использование криптовалют в Турции начало стремительно расти после 2020 года в качестве защиты от сильного падения стоимости лиры.