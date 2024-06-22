EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Крупнейшая турецкая криптовалютная биржа BtcTurk взломана

биткойн, иллюстрационное фото
биткойн, иллюстрационное фото Авторское право Kin Cheung/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Kin Cheung/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Emre Basaran
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Использование криптовалют в Турции начало стремительно расти после 2020 года в качестве защиты от глубокого падения стоимости лиры.

РЕКЛАМА

Крупнейшая турецкая криптовалютная биржа BtcTurk сообщила в субботу о взломе своей площадки, а популярный биткоин-аналитик ZachXBT утверждает, что сумма похищенных средств составила около 51 миллиона евро.

"Наша команда обнаружила, что 22 июня 2024 года на платформу была совершена кибератака, которая привела к неконтролируемому снятию средств. Кибератака затронула только некоторые остатки на горячих кошельках 10 криптовалют, а наши холодные кошельки, где хранится большая часть активов, находятся в безопасности", - говорится в заявлении биржи.

Горячий кошелек - это криптовалютный кошелек, который всегда подключен к интернету или другому подключенному устройству, в то время как холодный кошелек находится в автономном режиме и поэтому защищен от взлома.

"Финансовая устойчивость BtcTurk значительно превышает суммы, пострадавшие от этой атаки, и активы пользователей не будут затронуты этими потерями", - добавили на бирже.

Биржа также добавила, что проводит "детальное расследование" по этому вопросу, и органы безопасности были уведомлены.

"В качестве меры предосторожности депозиты и вывод криптовалюты были остановлены и будут доступны для использования, как только наша работа будет завершена", - говорится в заключении BtcTurk.

Криптовалюты очень популярны в Турции, и страна занимает четвертое место в мире по объему криптовалютного рынка.

Использование криптовалют в Турции начало стремительно расти после 2020 года в качестве защиты от сильного падения стоимости лиры.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Будет ли Европа следить за мессенджерам ради борьбы с насилием над детьми?

Миллиард на будущее: НАТО вкладывается в роботов и стартапы

Эксклюзив: ЕС пропишет онлайн-гигантам, как защищать детей

Хакерская атака криптовалюта Биткойн Мошенничество