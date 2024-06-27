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Выборы во Франции: изменение климата и политика

Первый тур выборов во Франции пройдет 30 июня
Первый тур выборов во Франции пройдет 30 июня Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
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В воскресенье во Франции стартуют внеочередные парламентские выборы. Какое место занимает тема изменения климата и энергетической безопасности страны в программах участвующих в них политических организаций?

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Климатические инициативы занимают видное место в манифестах всех политических партий, которые примут участие во внеочередных парламентских выборах во Франции.

Ультраправое "Национальное объединение" выступает против всех ограничительных мер в борьбе с изменением климата, от которых могут пострадать французы.

В своей программе партия отдает приоритет ядерной энергетике, делая упор на инвестиции в мирный атом, а не в возобновляемые источники энергии.

"Мы хотим ввести мораторий на строительство новых ветряных турбин, чтобы снова запустить ядерную энергетику и положить конец этим непостоянным источникам, которые не производят достаточно электроэнергии", - говорит член "Национального объединения" Александр Лубе.

Развитие ядерной энергетики поддерживает и правящая коалиция, которая пообещала построить 14 новых реакторов для обеспечения энергетической независимости Франции.

"Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности, это и возобновляемые источники энергии в значительных масштабах, потому что это то, что необходимо прямо сейчас, и атомная энергетика, потому что "зелёный переход" не исчезнет ни через 5, ни через 10, ни через 15 лет", - убежден Кристоф Бешу из коалиции "Вместе за республику".

Коалиция с наиболее радикальными экологическими мерами - это левый "Новый народный фронт". Борьба с изменением климата стоит на первом месте в их повестке дня. В манифесте содержится призыв к принятию нового закона об энергетике и климате, согласно которому экоцид будет приравнен к преступлению.

"Мы единственные, кто может это сделать, и мы будем заниматься этим до тех пор, пока это необходимо. Те, кто говорят: "Мне плевать на пчёл, мне плевать на птиц, на самом деле не понимают, что без опыления, без биоразнообразия невозможно выжить человеку, невозможно получить пищу", - напоминает Марин Тонделье из "Нового народного фронта".

Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции пройдет в воскресенье 30 июня.

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