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Кая Каллас: "Путь Украины в НАТО необратим"

Кайя Каллас и Йенс Столтенберг выступают на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.
Кайя Каллас и Йенс Столтенберг выступают на пресс-конференции НАТО в Брюсселе. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP and EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"Наш долг – продолжить процесс вступления Украины в НАТО", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в скором времени должна возглавить внешнеполитическое ведомство ЕС.

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили поддержку Украины и подготовку к саммиту альянса, который состоится в Вашингтоне 9-10 июля. Каллас призвала союзников по НАТО взять на себя обязательство проложить путь к членству Украины в оборонном альянсе.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии: "Наш долг – продолжить процесс вступления Украины в НАТО. Мы должны своими словами и действиями продемонстрировать, что путь Украины в НАТО необратим".

Каллас является одним из самых жестких критиков России в Европе, и в скором времени она займет пост Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. По словам эстонского премьера, поддержка Украины является основой долгосрочной политики в сфере обороны и сдерживания.

"Оборонное сдерживание начинается в Украине. Цена, которую мы платим, поддерживая Украину в ее усилиях победить российский империализм, невелика по сравнению с тем, что последует, если российская агрессия достигнет своих целей", - сказала Каллас на совместной пресс-конференции со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Каллас и Столтенберг заявили о непоколебимой поддержке НАТО Украины.

Estonia's Prime Minister poses with Ukraine's President Zelenskyy as they take part in a signature ceremony of a security agreement in Brussels.
Estonia's Prime Minister poses with Ukraine's President Zelenskyy as they take part in a signature ceremony of a security agreement in Brussels.Olivier Hoslet/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Столтенберг поддерживает Рютте

Во время встречи в Брюсселе Каллас поблагодарила Столтенберга за отличную работу в качестве главы НАТО. Столтенберг в ходе пресс-конференции выразил удовлетворение по поводу назначения следующим генеральным секретарем альянса нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Он очень хорошо знает НАТО, он умелый и опытный специалист. Он (Рютте) умеет добиваться консенсуса, а это, пожалуй, самая важная задача любого генерального секретаря НАТО - добиваться консенсуса среди 32 союзников".

Рютте активно поддерживает Украину, а за санкции против России он выступал еще с 2014 года, после крушения малайзийского "Боинга", летевшего из Нидерландов. В должность генсекретаря НАТО Рютте вступит первого октября этого года.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал в Брюсселе соглашение о безопасности с ЕС. Оно гарантирует Киеву продление поставок оружия и предоставление другой помощи в сфере безопасности на годы вперед. Также были подписаны соглашения о безопасности с Эстонией и Литвой.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy and European Council President Charles Michel speak with the media as they arrive for an EU summit in Brussels.
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy and European Council President Charles Michel speak with the media as they arrive for an EU summit in Brussels.Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Украинский лидер поблагодарил страны, пообещавшие оборудование, оружие и боеприпасы, но подчеркнул, что они срочно нужны Украине на поле боя.

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