Кая Каллас: "Путь Украины в НАТО необратим"

By Euronews и AP and EBU

"Наш долг – продолжить процесс вступления Украины в НАТО", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в скором времени должна возглавить внешнеполитическое ведомство ЕС.

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили поддержку Украины и подготовку к саммиту альянса, который состоится в Вашингтоне 9-10 июля. Каллас призвала союзников по НАТО взять на себя обязательство проложить путь к членству Украины в оборонном альянсе.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии: "Наш долг – продолжить процесс вступления Украины в НАТО. Мы должны своими словами и действиями продемонстрировать, что путь Украины в НАТО необратим".

Каллас является одним из самых жестких критиков России в Европе, и в скором времени она займет пост Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. По словам эстонского премьера, поддержка Украины является основой долгосрочной политики в сфере обороны и сдерживания.

"Оборонное сдерживание начинается в Украине. Цена, которую мы платим, поддерживая Украину в ее усилиях победить российский империализм, невелика по сравнению с тем, что последует, если российская агрессия достигнет своих целей", - сказала Каллас на совместной пресс-конференции со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Каллас и Столтенберг заявили о непоколебимой поддержке НАТО Украины.

Estonia's Prime Minister poses with Ukraine's President Zelenskyy as they take part in a signature ceremony of a security agreement in Brussels. Olivier Hoslet/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Столтенберг поддерживает Рютте

Во время встречи в Брюсселе Каллас поблагодарила Столтенберга за отличную работу в качестве главы НАТО. Столтенберг в ходе пресс-конференции выразил удовлетворение по поводу назначения следующим генеральным секретарем альянса нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Он очень хорошо знает НАТО, он умелый и опытный специалист. Он (Рютте) умеет добиваться консенсуса, а это, пожалуй, самая важная задача любого генерального секретаря НАТО - добиваться консенсуса среди 32 союзников".

Рютте активно поддерживает Украину, а за санкции против России он выступал еще с 2014 года, после крушения малайзийского "Боинга", летевшего из Нидерландов. В должность генсекретаря НАТО Рютте вступит первого октября этого года.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал в Брюсселе соглашение о безопасности с ЕС. Оно гарантирует Киеву продление поставок оружия и предоставление другой помощи в сфере безопасности на годы вперед. Также были подписаны соглашения о безопасности с Эстонией и Литвой.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy and European Council President Charles Michel speak with the media as they arrive for an EU summit in Brussels. Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Украинский лидер поблагодарил страны, пообещавшие оборудование, оружие и боеприпасы, но подчеркнул, что они срочно нужны Украине на поле боя.