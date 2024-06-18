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Миллиард на будущее: НАТО вкладывается в роботов и стартапы

Мужчина идет по вестибюлю штаб-квартиры НАТО в среду, 16 ноября 2022 года, в Брюсселе.
Мужчина идет по вестибюлю штаб-квартиры НАТО в среду, 16 ноября 2022 года, в Брюсселе. Авторское право Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP.
Авторское право Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP.
By Pascale Davies
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Инновационный фонд НАТО подтвердил прямые инвестиции в четыре европейские технологические компании.

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Роботы и ИИ приходят в "оборонку": в НАТО согласовали первый транш инвестиций в пользу технологических компаний. Миллиард долларов выделен им в рамках недавно созданного Альянсом инновационного фонда.

Он увидел свет летом 2022 года - вскоре после вторжения России в Украину. Структура объединяет правительственных заказчиков и разработчиков оборонных технологий. Среди первых получателей средств - европейские компании, в том числе немецкая ARX Robotics, разрабатывающая беспилотных роботов, и три британских стартапа.

Финансирование также получили Fractile, лондонская группа по производству компьютерных чипов, бристольский iComat и валлийский стартап Space Forge, который разрабатывает новинки для космоса. НАТО также инвестирует в четыре венчурных фонда, специализирующихся на глубоких технологиях: Join Capital, Vsquared Ventures, OTB Ventures и Alpine Space Ventures.

Помощник генерального секретаря НАТО по инновациям Дэвид ван Вил заявил в интервью нашему каналу, что главная задача Альянса - преодолеть коммуникационный разрыв с новаторами, поскольку военные не всегда осведомлены о последних оборонных технологиях, а многие стартапы порой не знают, что именно требуется армии.

Еще одна проблема, по словам ван Вила, заключается в том, что "оборонные организации и правительства не славятся быстрым процессом закупок". "Наша задача - убедиться, что у нас есть работающий, гибкий способ общения с новаторами и внедрения новых технологий со скоростью, соответствующей требованиям времени", - уточнил он.

Инновационному фонду НАТО сказали "да" 24 из 32 стран-членов Альянса. США, Канада и Франция - среди тех, кто фонд не поддержал.

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