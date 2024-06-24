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Еврокомиссия обвиняет Apple в нарушении Закона о цифрового рынках

Логотип Apple
Логотип Apple Авторское право Keith Srakocic/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Keith Srakocic/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Cynthia Kroet
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Американскому технологическому гиганту грозит проверка на предмет соответствия требованиям, предъявляемым Европой к его магазину App Store

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Apple нарушает Закон о цифровых рынках (DMA) в работе своего онлайн-магазина App Store. Об этом заявила Еврокомиссия в предварительных выводах, направленных американской компании в понедельник. По мнению органа исполнительной власти ЕС, технологический гигант не позволяет разработчикам приложений свободно направлять потребителей к альтернативным каналам получения контента.

DMA - это набор антимонопольных правил Евросоюза, вступивший в силу в марте этого года. Согласно ему, разработчики, распространяющие свои приложения через Apple App Store, должны иметь возможность бесплатно информировать своих клиентов о предложениях более дешевого контента и позволять им совершать покупки.

Закон о цифровых рынках дает Apple право получать через App Store вознаграждение за содействие разработчикам в первоначальном привлечении нового клиента. Однако Брюссель заявил, что "Яблоко" взимает за это чрезмерную плату.

Маргрете Вестагер, исполнительный вице-председатель Еврокомиссии, отвечающая за антимонопольную политику, заявила:

Наша предварительная позиция заключается в том, что Apple не в полной мере разрешает направлять потребителей к альтернативным источникам контента. Такое направление является ключевым фактором для того, чтобы разработчики приложений меньше зависели от онлайн-магазинов, а потребители знали о более выгодных предложениях.

Теперь у Apple есть возможность изучить мнение Еврокомиссии и дать письменный ответ. Если такое мнение будет подтверждено, она сможет принять решение о несоответствии в течение 12 месяцев с момента открытия разбирательства 25 марта.

В заявлении для Euronews представитель Apple сообщил, что компания уже "внесла ряд изменений для приведения себя в соответствие с DMA":

Мы уверены, что наш план соответствует Закону. По нашим оценкам, более 99% разработчиков будут платить Apple те же или меньшие сборы в соответствии с новыми условиями ведения бизнеса, которые мы создали. Все разработчики, ведущие бизнес в App Store на территории ЕС, имеют возможность использовать введенные нами возможности, включая возможность направлять пользователей приложений в Интернет для совершения покупок по очень выгодной ставке.

Если нарушения со стороны Apple будут подтверждены, компании грозит штраф в размере до 10% от её общего мирового оборота.

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